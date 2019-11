Bei der Stockacher Ostumfahrung ist nun offenbar auch eine Tunnellösung im Gespräch. Dies deutete Bürgermeister Rainer Stolz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an. Die Machbarkeitsstudie für das Bauprojekt werde erst im ersten Halbjahr 2020 vorliegen, so Stolz. Es solle noch vertiefende Untersuchungen zum Lärmschutz und weitere geologische Untersuchungen geben.

Am letzteren Punkt sehe man, so Stolz in der Sitzung, dass es in Richtung Tunnel gehen könnte. Doch diese solle lieber gründlich untersucht werden, ehe man vorschnell einen Wert zu den Kosten herausgebe. Eigentlich hätte die Studie noch in diesem Jahr vorgelegt werden sollen, sagte Stolz ebenfalls.