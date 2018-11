Narrenrat, Lesholzweiber, Stumpenmacher, Tonfiguren und – analog zum Wildschwein im dörflichen Wappen – d'Ebene Keiler bilden die Figuren der Narrenvereinigung Zizenhausen, die sich zum Fasnachtsauftakt im Windegger Hirschen trafen. Zu den bisher 117 aktiven Mitgliedern kamen nun fünf weitere hinzu: Von den Jungnarren wechselte Sophia Raggenbach zu den Lesholzweibern und Levin Müller zu den Stumpenmachern. Als neue Mitglieder wurden Lisa Bischoffberger und Nadine Dehner bei den Lesholzweibern, und Jacqueline Liz Dragomir bei den d'Ebene Keilern willkommen geheißen.

Alle nahmen mit Spannung die Vorstellung des Narrenkalenders auf. Vor diversen Umzügen in den Nachbargemeinden ist am Samstag, 12. Januar, der Hemdglonkerumzug mit Guggengruppen. Treffpunkt ist ab 18 Uhr an der Schule. Um 19 Uhr wird abmarschiert. Am Schmotzigen Dunschtig (28. Februar) gibt es im Hirschen um 8 Uhr vor der Schülerbefreiung ein Frühstück. Ab 14.30 Uhr trifft man sich an der Heidenfelshalle zum Narrenbaumumzug, Baumstellen und Machtübernahme. Das ganze bunte Treiben gipfelt in eine Narrenparty in der Heidenfelshalle. Tags drauf (1. März) beginnt dort um 14 Uhr der Kinderball, und wiederum einen Tag später (2.März) startet dort der Bunte Abend. Am Rosenmontag (4. März) beginnt um 9 Uhr die Narrenmesse. Im Anschluss gibt es im Clubhaus des FC Zizenhausen das gewohnte Saukopfessen der Stumpenmacher. Im Hirschen treffen sich die Tonfiguren, Lesholzweiber und d'Ebene Keiler. Gestärkt geht es dann zum Umzug nach Meßkirch.

Bei der gut besuchten Sitzung standen neben den vereinsinternen Ehrungen von Christian Maier (25 Jahre), Wolfgang Aberle (20 Jahre) sowie Petra Keiler (fünf Jahre) auch etliche Ehrungen durch die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee auf dem Programm: so übergab Christian Herz als Landvogt drei goldene Orden (für 20 Jahre) an Sylvia Aberle, Manuela Restle und Präsident Markus Maurer. Sieben silberne Orden (für 10 Jahre) gingen an Carola Elsner, Thomas Elsner, Michael Hüngerle, Uwe Müller, Ivonne Müller, Armin Specht und Gerda Kabisreiter. Zusätzlich zu den Gold-Orden gab es vom Verein für jeden noch eine Wappentafel.

