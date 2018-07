Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Wahlwies werden laut Polizei noch einige Zeit dauern. Mit dem Obduktionsergebnis bestätigt sich aber die Schilderung des Ehemannes, wonach er seine Frau erwürgt hat. Das teilt Andreas Mathy von der Staatsanwaltschaft Konstanz auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Für die Ermittler sei das keine große Überraschung, Mathy rechnet nach aktuellem Stand mit einer Anklageerhebung innerhalb der nächsten Wochen.

Angeklagt werden soll dann der 40-jährige Ehemann des Opfers, der am Mittwochmorgen selbst die Polizei verständigte und mitteilte, seine Frau im Streit erwürgt zu haben. Der Mann sitzt seit Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft, der Haftantrag beschuldigt ihn des Totschlags. Das Paar stammt aus dem Raum Reutlingen und war zu Besuch in Wahlwies.

Zeugen sollen Klarheit bringen

Bis zur Anklageerhebung werden laut Polizeisprecher Bernd Schmidt noch Zeugen vernommen sowie kriminaltechnische Spuren ausgewertet, um den Tatverlauf nachvollziehen zu können. Dabei geht es auch um die Vorgeschichte des Paares sowie Hintergründe der Tat, sagt Schmidt.

Bisher gebe es nur die Aussage des Mannes, die nun mit anderen Aussagen sowie Indizien und Beweisen geprüft werde. Zu den Ergebnissen dieser Ermittlungen, für die die Kriminalpolizeidirektion in Friedrichshafen zuständig ist, will die Polizei auch künftig keine Angaben machen.

Am Tatort ist wieder Alltag

Die Spurensuche am Tatort sowie den beiden beteiligten Personen waren bereits am Donnerstag abgeschlossen, der Tatort wurde daher freigegeben. Nachdem am Mittwoch kurz nach der Tat bereits ein Großaufgebot an Schutz- und Kriminalpolizei in Wahlwies präsent war, hat sich die Zahl der Ermittler bereits am Donnerstag wieder auf ein Normalmaß reduziert, wie Schmidt bestätigte. Auch vor Ort ist von Flatterband und Polizei-Siegel keine Spur mehr in der ruhigen Wohnstraße.

2100 Menschen leben im Stockacher Teilort Wahlwies, das laut Ortsvorsteher Udo Pelkner erstaunlich gefasst auf das Verbrechen reagierte. "Die Menschen sind geschockt über die Art des Verbrechens, aber die Betroffenen selbst kennt man hier nicht", sagt er am Donnerstag.

