Einfriedungen in Bebauungsplänen in Form von Hecken, Holzlatten- und Drahtzäunen dürfen nicht mehr höher als 1,20 Meter sein. Einen entsprechenden Beschluss hat der Planungsausschuss einstimmig verabschiedet. Zudem verständigte sich das Gremium darauf, dass massive blickdichte Sichtschutzwände und -Zäune nicht mehr zulässig sind. „Es wurde eine einheitliche Regelung gefordert“, so Bürgermeister Rainer Stolz . Wie Harald Schweikl vom Stadtbauamt weiter ausführte, gelte die Regelung überall dort, wo ein Bebauungsplan greife. Ein Vorschlag von Karl-Hermann Rist (Grüne), die maximale Höhe auf 1,50 Meter zu erhöhen, wurde nicht weiter verfolgt. „Bei 1,50 Meter sehe ich beim Ausfahren mit dem Auto die Straße nicht mehr“, betonte Martin Bosch (CDU).