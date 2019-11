Stockach – Literatur und Wirklichkeit liegen mitunter nah beieinander. Zum Beispiel bei Jugendbuchautor Tobias Elsäßer, der den Fünftklässlern des Nellenburg-Gymnasiums kürzlich sein Buch „Eden Park – Der neunte Würfel“ vorstellte. Er habe als Autor schon viele Schulen besucht, erzählte er, und aus manchen Begegnungen dabei würden sogar Bücher. In einer Schweizer Schule sei alles von einem Zentralcomputer gesteuert worden. „Die Kinder arbeiteten online, ohne Heft, Stift und Papier.“ Es sei merkwürdig gewesen, im abgedunkelten Raum die blasse Strahlung in ihren Gesichtern zu sehen. „Zombies im Klassenzimmer“ habe er sich dazu notiert. Daraus entstand „Eden Park„, das Jugendlichen Themen der digitalen Welt nahebringt.

Sein Buch spielt in der fiktiven Kleinstadt Hochtal, unter der eine unsichtbare Energiequelle entdeckt wurde. Bohrtürme und moderne Technologie wandeln diese in Strom um. Auf Selfies und Filmen der Bewohner sieht man viel Kaputtes, denn wenn etwas kaputt geht, bekommen sie etwas Neues geschenkt. Daher freuen sich alle über die vielen Erdbeben in der Gegend.

Nur Titelheld Vincent nicht: Monitore aller Art lösen bei ihm eine Allergie aus, so dass er aus Büchern lernen muss. Jedes Erdbeben, jede Bohrung machen seine Beschwerden schlimmer. Als die Familie umzieht und der Junge in eine hypermoderne Schule kommt, wird das zur Herausforderung. Mitschülerin Leonie steht ihm zur Seite und gemeinsam erleben sie spannende Zeiten.

Stockach Am Gymnasium droht Raumnot Das könnte Sie auch interessieren

Hier hakte der Autor ein. Elektromagnetische Strahlung könne Kopfschmerzen auslösen. Er empfahl, abends den Nachtmodus zu wählen und nachts kein angeschaltetes Handy am Bett zu haben. Er sprach auch über die Gefahren der Online-Kommunikation und die unzähligen Nachrichten in Gruppenchats oder Apps.

„Traut euch, das Handy mal zu verbannen. Das Gehirn ist nicht in der Lage, diese Masse an Informationen zu verarbeiten.“ Und er riet den Kindern, verschiedene Suchmaschinen zu nutzen, Bewertungen zu misstrauen und genau zu überlegen, was sie herunterladen und speichern wollen. Viele Erwachsene nutzten ihr Smartphone zu häufig. „Seid klüger“, bat Elsäßer.