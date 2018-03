Auch wenn momentan dem Kuony auf seinem Brunnen noch der Finger friert: Für Astronomen beginnt heute, am 20. März, der Frühling. Doch immerhin scheint die Sonne.

Jetzt alle mal nicht lachen: Heute, am 20. März, ist Frühlingsanfang – allerdings nur auf dem Kalender. Astronomen erklären das so: Die Sonne überquert heute auf ihrer Bahn den Himmelsäquator von Süden nach Norden. Laienhaft ausgedrückt: Die Sonne steht ab sofort wieder über unserer, der nördlichen Seite, der Erdkugel. Wichtig daran für den Frühling ist: Die Tage sind jetzt wieder länger als die Nächte. Und deswegen wird es wärmer – sollte man meinen.

In diesen Tagen dürfte es aber sogar dem Kuony auf seinem Brunnen ganz unfrühlingshaft kalt zumute sein. Wird der Fasnacht nicht auch immer nachgesagt, sie sei – abgesehen vom Beginn der Fastenzeit – ein Ritual, um den Winter auszutreiben? In diesem Jahr hat das offenbar nicht so ganz funktioniert. Fast scheint es so, als sei man nach der Fasnacht sogar noch tiefer in den Winter hineingeraten.

Frei nach dem berühmten Ausspruch, den Kuony jedes Jahr am Schmotzigen Dunschtig sagt, könnte es dieses Jahr heißen: "Ihr ratet wohl, wie ihr in den Winter hineinkommt, jedoch ratet euer keiner, wie ihr wieder herauskommt." Nun, wahrscheinlich hilft nur das sprichwörtliche Warten auf besseres Wetter. Doch der astronomische Frühlingsanfang hat auch sein Gutes: Er ist immerhin nicht so kalt wie der meteorologische Frühlingsanfang – der war am 1. März, mit deutlich niedrigeren Temperaturen.