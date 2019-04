von Cornelia Giebler

Der Bau eines neuen Gerätehauses für die Feuerwehrabteilung Stadt sei eine "Rieseninvestition", die jedoch weder vom Gemeinderat noch von ihm in Frage gestellt werde, versicherte Bürgermeister Rainer Stolz bei der Hauptversammlung der Abteilung Stadt der Stockacher Feuerwehr. Wenn es gelinge, in den nächsten Jahren einen "geschlossenen Haushalt" zu verabschieden, so werden laut Investitonsplan in den Jahren 2022 eine Million und im Jahr darauf 2,5 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Zur Zeit laufe eine Machbarkeitsstudie für den möglichen Standort am Hindelwanger Adler-Kreisel, die in den nächsten Wochen abgeschlossen sein werde, erklärte Gesamtkommandant Uwe Hartmann zum Thema. Bis dahin werde man mit einer Arbeitsgruppe für erste Planungen die Gerätehäuser in Rottweil, Tuttlingen und Markdorf anschauen.

In den städtischen Haushalt wurde für 2019 der Kauf der digitalen Meldeempfänger eingestellt. Laut Landratsamt werde die Ausschreibung der Technik für die digitale Alarmierung in den nächsten Wochen erfolgen. Im Herbst nächsten Jahres wird zudem die Lieferung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20 erwartet. Hierzu hatte der Gemeinderat jüngst den Auftrag vergeben. Das Fahrzeug, welches zur technischen Hilfeleistung und Brandbekämpfung eingesetzt wird, wird das Löschgruppenfahrzeug LF 8 ersetzen, das dann als Zwischenlösung in Winterspüren das Tanklöschfahrzeug ersetzen soll.

Für 15 und mehr Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Stockach wurden anlässlich der Hauptversammlung von Bürgermeister Rainer Stolz (links) und Gesamtkommandant Uwe Hartmann (rechts) geehrt (von links): Sven Oswald, Patrick Bach, Sascha Bernhard, Roman Brandys, Andreas Meier, Manuel Angermann, Oliver Braunstein, Katja Muffler und Christine Oßwald. | Bild: Cornelia Giebler

"Aufgrund der immer komplexeren Einsatzsituationen, wachsender Gefahrenpotentiale sowie der immer größer werdenden Anforderungen an die Feuerwehr ist die Anschaffung des HLF 20 unumgänglich", so Abteilungskommandant Roman Brandys. Neben den wachsenden praktischen Anforderungen an Technik und Ausbildung verlangen die immer umfangreicheren Unfallverhütungsvorschriften und Gesetze eine stetige Dokumentation, auch bei der Unterweisung. Dies hat Sonderdienst rund um die Uhr zur Folge. Hinzu kamen 2018 ein spezieller Drehleiterkurs und die Sanitätsausbildung.

Brandschutzerziehung ist eine Erfolgsgeschichte

Eine Erfolgsgeschichte ist die Brandschutzerziehung von Christine Oßwald: Im Jahre 2003 hatte sie damit begonnen, 110 Kinder und Jugendliche hatten daran teilgenommen. Im Jahre 2018 nahmen 1700 Schulkinder und 647 Kindergartenkinder daran teil – das bisher erfolgreichste Jahr. Lena Zimmermann und Juliane Weber berichteten von 31 Proben, bei denen mit "viel Spaß und Freude" den Jugendfeuerwehrlern Wissen und feuerwehrtechnisches Können vermittelt wurden. Daneben gab es gemeinsame Veranstaltungen wie den Sternmarsch in Böhringen, das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager auf der Insel Reichenau und die Berufsfeuerwehrtage mit dem "24-Stunden-Dienst" und unterschiedlichen Einsatzszenarien.

Die Pressesprecher Fabian Dreher und Felix Ritter gaben einen Überblick über die 154 Einsätze im Jahr 2018. Größter Einsatz war der Brand bei einem Autoverwerter mit 120 Einsatzkräften vor Ort und rund 60 Fahrzeugen. Schriftführerin Katja Muffler erinnerte an die erfolgreiche Besenwirtschaft "Feuerteufel" zur Fasnacht, den Helferausflug nach Rust und den Familiengrilltag. Kassier Bernd Zimmermann wies ein Plus von 1500 Euro aus, das in die Anschaffung neuer Softshelljacken fließen soll. Gelobt wurden die neuen großformatigen Werbebanner, die zum Mitmachen in der Feuerwehr animieren sollen.