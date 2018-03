Stockach Neues Buch über die Stockacher Stadtgeschichte kommt gut an

Karl Rudigier und Thomas Warndorf stellen den ersten Band einer geplanten neuen Reihe vor. Rund 100 Gäste kommen zur Präsentation im Alten Forstamt.

Mit einer Weinprobe im Hotel Goldener Ochsen, bei der Thomas Warndorf – damals Leiter des Kulturamts – zur Auflockerung vier von ihm verfasste Stockacher Geschichten vortrug, fing alles an. Aus den einst vier Geschichten über das Stadtgeschehen früherer Zeiten wurden 26 Erzählungen, die ab sofort in Buchform unter dem Titel "Stockach – Eine kleine Stadtgeschichte" für zehn Euro im Forstamt und im örtlichen Buchhandel erhältlich sind. Als Tüpfelchen auf dem i zeichnete Karl Rudigier zu jeder Geschichte Warndorfs eine passende Illustration.

Wie Stefan Keil in seiner Begrüßung bei der Buchvorstellung betonte, soll es der Eröffnungsband einer neuen Reihe werden, die unter dem Titel "Stockach entdecken" firmiert. Dass die Initiatoren (dazu gehören der jetzige Leiter des Stadtmuseums, Johannes Waldschütz, sowie seine Vorgängerin Yvonne Istas) aufs richtige Pferd gesetzt haben, bewies das überfüllte Alte Forstamt. "Ja, die beiden Künstler sind wirklich Zugpferde", kommentierte Keil den Publikumsansturm. Ob die vorerst gedruckten 500 Exemplare reichen, würde man sehen, zumal viele Gäste gleich mehrere Exemplare erwarben. So auch Christoph Lutz, der seinen Mehrfachkauf so kommentierte: "Unser Sohn wohnt auf der Alb und natürlich habe ich für ihn auch ein Exemplar erworben."

Wenn man den Ansturm am Signiertisch zugrunde legt, scheint die Auflage von 500 Stück das unterste Limit zu sein. Warndorf merkte schmunzelnd an: "Es scheint halb Stockach hier zu sein, um unser Buch zu kaufen" und signierte mit seinem Partner Rudigier ein Buch nach dem anderen. Tatsächlich hatte man das Gefühl, dass alle "alten" Stockacher Interesse an dem Buch haben. So ließ es sich selbst Ursula Blank, die demnächst ihren 100. Geburtstag feiert, nicht nehmen, bei der Buchpräsentation dabei zu sein. Natürlich kennt sie die Stockacher Geschichte und ist gespannt auf die 26 Geschichten.

Bürgermeister Rainer Stolz bezeichnete das Buch als ein Mosaiksteinchen, das Stockach präsentiere. "Das Buch mutet klein an, es hinterlässt aber eine große Wirkung", ist Stolz überzeugt.

Als Höhepunkt des Abends las Warndorf zwei seiner Geschichten vor. Eine dieser Geschichten handelt von der Zeit, als in Stockach die Technik Einzug hielt und laut Warndorf nicht nur Gutes gebracht habe. Denn dazu gehörte auch der Bau einer zentralen Wasserversorgung, was das Leben zwar bequemer machte, den Menschen aber die Gelegenheit nahm, sich an den diversen Brunnen zu treffen, um sich über Neuigkeiten zu unterhalten.

Kulturamtschef Stefan Keil warf angesichts des großen Publikumsinteresses einen Blick in die Zukunft: "Bei diesem einen Band braucht es ja nicht zu bleiben."

Autor und Zeichner

Thomas Warndorf ist Historiker und war früher unter anderem Leiter des Stockacher Kulturamts. Er hat zahlreiche Aufsätze oder auch Bücher zu Aspekten aus Stockachs Geschichte geschrieben. Karl Rudigier war ab 1956 Forstbeamter und ist Diplom-Ingenieur (FH). Er ist für seine Aquarelle, Illustrationen im Narrenbuch und Karikaturen, die im SÜDKURIER zwischen 1998 und 2004 erschienen sind, bekannt. (sk)