Ein Platz in einer Obdachlosenunterkunft der Stadt Stockach kostet künftig 280 Euro pro Monat inklusive Nebenkosten in der Linde und 200 Euro im Monat in den Wohncontainern in den Stegwiesen – wobei in diesem Fall Strom und Heizung noch hinzukommen. Für minderjährige Familienmitglieder halbieren sich diese Sätze. So legt es die neue Satzung über die Benutzung und Gebühren von Obdachlosenunterkünften fest, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat. Außerdem sind darin Regeln für das Verhalten in den Unterkünften festgelegt. Die Stadt hat den Erlass dieser Satzung vorgeschlagen, um bei Verstößen eine bessere Handhabe zu haben, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht.

Container werden im Juli aufgestellt

Die Satzung wurde vor dem Hintergrund erlassen, dass die Stadt Obdachlose künftig im früheren Hotel Linde und in Wohncontainern in der Straße Stegwiesen unterbringen wird. Die ersten Männer und Frauen seien im März in der Linde einquartiert worden, sagte Ordnungsamtsleiter Peter Fritschi in der Sitzung des Gemeinderates. Die Stadt habe das Gebäude zum Jahresanfang für sieben Jahre gemietet. Die Aufstellung der Container sei für Juli zugesagt worden, so Fritschi weiter.