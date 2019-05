von SK

Stühlerücken beim Förderverein des Schulverbunds Nellenburg. Bei der Hauptversammlung wurden kürzlich zahlreiche Vorstandsämter neu besetzt, wie die Schule in einer Pressemeldung mitteilt. Als Vorsitzender stellte sich erneut Bernhorst Koch zur Verfügung, der einstimmig wieder gewählt wurde. Außerhalb des Wahlturnus musste auch der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden neu besetzt werden, weil der bisherige Amtsinhaber Walter Dix Ende des Schuljahres in den Ruhestand treten wird. Für ihn wurde Lehrerin Eva-Maria Schaaf in den Fördervereins-Vorstand gewählt. Mit Christina Wiggenhauser wurde ein Vorstandsmitglied verabschiedet, das von Anfang an dabei war. Ihren Posten der Kassiererin übernahm Karin Freudemann. Für die scheidende Kassenprüferin Jutta Höre wird künftig Andrea Lohr gemeinsam mit Anita Grabowski die Kasse kontrollieren. Und im Beisitz verabschiedete sich Steffen Jahn. An seiner Stelle wurde Vanessa Wind gewählt.

Feste Größe im Schulalltag

Der Förderverein des Schulverbunds Nellenburg stellt im Schulalltag eine feste Größe dar, heißt es in der Meldung weiter. Das wurde im Jahresbericht von Schriftführerin Susanne Kempter deutlich. Sie listete Vorstandssitzungen und Organisationstreffen auf, Bastelabende, um Geschenke für die neuen Fünftklässler vorzubereiten, und gemütliche Treffen etwa vor Weihnachten oder zum Schuljahresausklang. Beim Schulfest mit Einweihung des Erweiterungsbaus war der Förderverein vertreten, und das gleich in mehrfacher Hinsicht: In der Dillhalle veranstaltete er ein Bobbycar-Rennen. Gleichzeitig unterstützte der Verein einen Graffiti-Workshop: Gemeinsam mit einem professionellen Sprayer gestalteten Schüler eine Wand des Neubaus mit dem Schullogo.

Gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung

Sowohl Susanne Kempter als auch der Vorsitzende Bernhorst Koch betonten die gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Das Kompliment gab Schulleiterin Beate Clot zurück. Für sie stehe der Förderverein sowohl für Beständigkeit als auch für Innovation, denn die rührigen Mitglieder des Vereins seien immer da, wenn man sie brauche.