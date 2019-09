Rainer Stockburger fährt am liebsten Rad. Trotzdem vertritt er auch in Sachen Autoverkehr eine klare Meinung: „In Stockach wird über Umfahrungen im Osten und Westen, auch schon über einen Tunnelbau gesprochen. Ich sehe aber keine Notwendigkeit, hier auf 20 oder 30 Jahre vorauszuplanen.“ Grund dafür sei die Tatsache, dass man nicht wisse, wie sich die Verkehrssituation bis dahin verändere. „Es ist so viel Bewegung drin, was Autos betrifft – denken wir nur einmal an das Modell des Carsharings.“ Autonomes Fahren nehme zu, so das Mitglied der Freien Wähler. Außerdem ginge durch die Nutzung von Elektroautos beispielsweise die Lärmbelästigung zurück. In Bezug auf zukünftige Entwicklungen müssen dem 62-Jährigen zufolge klassische Denkweisen beim Straßenbau und der Sanierung hinterfragt werden.

Gebürtig kommt Rainer Stockburger aus St. Georgen im Schwarzwald. In Überlingen ist er groß geworden. Der evangelische Pfarrer lebte zuletzt in Tiengen, davor unter anderem in Denzlingen, Freiburg und sogar Berlin. „Ich bin in meinem Leben 17 Mal umgezogen“, verrät der 62-Jährige. Seit zwei Jahren ist er in Stockach. „Nach der kurzen Zeit habe ich nicht damit gerechnet, dass ich es in den Rat schaffe. Für mich war das schon eine Überraschung.“

Was Bau- oder Stadtplanung betreffe, kenne sich Stockburger nicht aus. Seine Steckenpferde seien soziale Einrichtungen wie Kindergärten. „In diesem Bereich weiß ich Bescheid. In Tiengen habe ich einen, in Denzlingen drei Kindergärten in der Geschäftsführung verwaltet“, berichtet er. Für die Belebung der Oberstadt hat der Geistliche einen Vorschlag: „Unser Gemeindehaus müsste für rund 1,5 Millionen Euro saniert werden. Da kann man für zwei Millionen auch neu bauen. Es soll ein öffentliches Gebäude in der Oberstadt werden.“ Diese brauche etwas Belebendes. Für seine Kandidatur benötigte der Pfarrer indes keine Genehmigung des Oberkirchenrats. „Ich sehe das ohnehin als Teil meiner Verantwortung als Bürger und Pfarrer in unserer Gesellschaft“, so Stockburger.