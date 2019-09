Michael Junginger ist eigentlich kein neues Gesicht in der Kommunalpolitik. Seit dem Jahr 2009 ist der 48-Jährige Ortsvorsteher in Zizenhausen und sitzt seitdem auch im Stadtrat. Aber nun hat sich etwas geändert: „Bislang durfte ich zwar sprechen, aber nicht abstimmen“, sagt der CDU-Mann. „Jetzt bin ich näher am Puls und bekomme noch mal deutlich mehr mit.“ Als Ortsvorsteher habe sich Junginger jahrelang immer vorrangig auf Zizenhausen konzentriert. Nun müsse er fortan das Gesamte sehen. Neben seiner politischen Tätigkeit arbeitet er als Justizvollzugsbeamter in Konstanz.

Ein konkretes Thema, mit dem er sich besonders beschäftigt, möchte Junginger nicht nennen, denn: „Natürlich fokussieren wir uns auf gewisse Themen wie beispielsweise Verkehrsführung, aber man muss immer das aktuelle Geschehen im Blick haben“, erzählt er. Dem 48-Jährigen sei seit Jahren die Breitbandversorgung wichtig. „Besonders junge Leute brauchen beruflich und privat schnelles Internet. Das ist eine nachhaltige Investition.“

Ohnehin liegt Junginger die Jugend am Herzen. Sie sei ein zentraler Zukunftsfaktor jeder Gemeinde, gleichwohl müsse sich aber auch um die Interessen der Senioren gekümmert werden. „Kinder sind unsere Zukunft, nicht nur familiär. Sie erhalten einer Gemeinde die Kindergärten und Schulen sowie die Vereinsvielfalt“, sagt Junginger. Er ergänzt außerdem: „Wir brauchen den Nachwuchs, um auch das kulturelle Leben zu fördern.“

In Zizenhausen gefällt ihm vor allem, dass die Menschen mit anpacken und sich engagieren. „Den Einwohnern ist nicht egal, was vor Ort passiert. Sie gestalten aktiv mit.“ Ein Beispiel sei die Boccia-Bahn in Zizenhausen. Mittwochs und freitags ist sie ihm zufolge regelmäßig voll besetzt. Diese Bahn ist in Eigenleistung der Bürger entstanden.

Neben der starken Gemeinschaft innerhalb der Stadt ist laut dem CDU-Politiker „definitiv der Standort direkt an der Autobahn“ eine Stärke von Stockach. Für das Gewerbe und die Industrie sei das sehr interessant.