Die Diskussion um die Kindergartenbeiträge im Herbst und Winter hat sie politisiert – das sagt Julia Zülke klipp und klar. Bei der ersten Elterninitiative, die sich im Herbst gegen den teilweise starken Anstieg der Beiträge für Krippenplätze gewendet hat, war sie dabei. Die damalige Diskussion sei für sie auch der Auslöser gewesen, für den Gemeinderat zu kandidieren, erzählt sie nun, nach der ersten Sitzung des neuen Gremiums. „Man darf nicht nur schimpfen, sondern muss auch etwas machen“, sagt die Frau, die kürzlich 30 Jahre alt geworden ist und damit zu den jüngsten im Stockacher Rat gehört.

Auch das will sie mit ihrer Kandidatur und ihrem Mandat zeigen: „Es gibt junge Menschen, die sich für die Kommunalpolitik interessieren.“ Vielleicht gewinne sie ja so die Aufmerksamkeit von weiteren jungen Bürgern. Und sie freut sich, dass nun mehr Frauen dem Gremium angehören: „Frauen haben oft einen anderen Blickwinkel.“ Das Thema Kinderbetreuung bleibt für die Mutter einer Tochter aktuell – Wartelisten und Elternbeiträge treiben sie um, wie im Gespräch deutlich wird. Als große Themen und Anliegen in ihrem Fokus nennt sie den Erhalt des Krankenhauses, die Schaffung von Wohnraum für junge Familien und Platz in Gewerbegebieten für mittelständische Betriebe. Manches davon kennt sie aus der eigenen Lebenswelt, auch über die Familie. Aber sie sagt auch: „Es gibt für mich keine unwichtigen Themen.“

Dass sie etwas bewirken kann, davon sei sie überzeugt, sagt Zülke. Und dafür sitzt sie etwa im Hauptausschuss, zu dessen Schwerpunkten die sozialen Themen gehören, und in der Verbandsversammlung des Gewerbegebiets Blumhof. Und warum ausgerechnet die FDP, die mit zwei Mitgliedern nach wie vor kleinste Gruppe im Gemeinderat? „Ich bin in einer liberalen Familie aufgewachsen“, sagt Zülke, zudem habe ihr das Programm am besten gefallen. Und auch ihr Vater Thomas Bosch, der zehn Jahre lang für die FDP im Rat saß, habe eine Rolle gespielt, sagt Zülke, die bei der Sanitätsstaffel der Bundeswehr in Stetten am kalten Markt arbeitet.