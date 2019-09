Manchmal kommt man über den Sport in die Kommunalpolitik. So ging es bei Doris Rath, die seit Juli für die Grünen im Gemeinderat sitzt. Ob sie für die Partei kandidieren wolle, habe sie nämlich ihre Sportkollegin Alice Engelhardt, ebenfalls eine neue Gemeinderätin der Grünen, gefragt. Politisch aktiv sei sie vorher nicht gewesen, erzählt Rath, und auch nach wie vor kein Mitglied einer Partei.

Die Diskussion um die Kindergartenbeiträge nennt Rath als einen Faktor für ihr Engagement. Sie sehe teilweise Handlungsbedarf bei der Kinderbetreuung in Stockach, sagt sie – nicht nur was Beiträge angeht, sondern auch in Bezug auf Wartelisten. Der Angriff einer Gruppe von Eltern auf den Gemeinderat im Winter habe ihr aber nicht gefallen: „Da dachte ich, es wäre gut, wenn eine Frau mit eher familienzentrierter Perspektive im Gremium ist.“ Das jüngste ihrer drei Kinder ist vier Jahre alt, sie selbst Elternbeirätin im Kindergarten Franz-Schubert-Straße.

Rath nennt einige Themen, die ihr am Herzen liegen, darunter Ur-Grünes. So sei ihr, die vom Niederrhein stammt, der Radverkehr ein Anliegen – gerade wenn man Elterntaxis zur Schule kritisiert. Auch einen praktischeren öffentlichen Personenverkehr hat sie auf der Liste: „Ein Spätzug wäre wirklich wichtig.“ Sie unterstützt ihren – ebenfalls neuen – Fraktionskollegen Tobias Feindler in der Idee, ein Start-Up-Haus zu etablieren. Ein Nachbar habe solch ein kleines Unternehmen gegründet, sei aber damit nach Engen gezogen, weil er in Stockach keine Räume gefunden habe. Und auch an der Hägerweghalle sollte man etwas machen, sagt die 42-Jährige, deren Mann und beide ältere Kinder im Handball aktiv seien. Das Krankenhaus und die Ärzte seien hingegen große Pluspunkte für die Stadt.

Und beruflich? Da sei sie gerade in der Fortbildung zur Fachfrau für bewusste Kinderernährung (Beki) und wolle so nach mehreren Jahren in Familienpause als Selbstständige wieder in den Beruf einsteigen. Studiert hat sie Ökotrophologie, also Ernährungs- und Haushaltswissenschaften.