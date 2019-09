Der vielleicht wichtigste Satz im Gespräch mit Christoph Lempp fällt gegen Ende: „Ich verstehe mich als Gemeinderat, nicht als Stadtrat.“ Das entgegne er regelmäßig, wenn Arbeitskollegen ihn als „den Herrn Stadtrat“ aufziehen wollen. Denn für Lempp, wohnhaft im Ortsteil Wahlwies, ist klar: Er sieht sich auch als Fürsprecher der Ortsteile – und manches im Verhältnis zwischen Kernstadt und Ortsteilen sieht er kritisch, will heißen: zu sehr auf die Kernstadt konzentriert.

Stockach Erste Sitzung des neuen Gemeinderats: Personal für die Gremien Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Themen, die ihn umtreiben, nennt Lempp zum Beispiel das lange geplante Gewerbegebiet Seeda in Wahlwies. Oder den Erhalt von Grundschulen in den Ortsteilen. Etwa in Wahlwies sei eine Sanierung schon länger versprochen worden: „Die Toiletten kenne ich etwa so, wie sie heute sind, noch aus meiner Schulzeit“, sagt der 51-Jährige, der im Ort aufgewachsen ist. Auch für die Umfahrung von Espasingen spricht er sich aus, denn den Lastwagenverkehr wolle niemand.

Lempp: „Stockach ist ein Nadelöhr.“

Doch auch typische Stadt-Themen spricht er an, etwa den Autoverkehr: „Stockach ist ein Nadelöhr. Das ist mit einfachen Mitteln nicht zu lösen.“ Auch dass es das Krankenhaus noch gibt, sei eine sehr gute Sache. Für viele Menschen aus der Umgebung wäre der Weg zum nächsten Krankenhaus sonst sehr weit.

Erste Kandidatur bereits 2014

Dass er Ende Mai für die FDP ins Gremium gewählt wurde, habe ihn selbst überrascht, erzählt Lempp, der zum zweiten Mal nach 2014 kandidierte. Auch dieses Jahr habe Oliver Kuppel ihn angesprochen. Im Gremium gehört Lempp nun zur komplett neuen FDP-Gruppe. Dabei sei er sich keiner liberalen Prägung bewusst und habe kein Parteibuch, sagt Lempp. Doch in der traditionell liberalen Hochburg Wahlwies kennt man sich. Lempps Nachbar ist Oliver Kuppels Vater Karl, der als FDP-Mann der letzte Bürgermeister von Wahlwies vor der Eingemeindung war.

Und beruflich? Da hat es der verheiratete Vater von zwei Kindern mit Maschinen zu tun. Für ein Stockacher Unternehmen programmiert er Roboter und bringt ihnen gewissermaßen bei, was sie tun sollen.