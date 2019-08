Die Stadt soll in Bewegung kommen. Das ist ein großes Ziel von Anja Schmidt. Die 47-Jährige ist neu für die Freien Wähler im Gemeinderat, aber engagiert sich dafür bereits seit Jahren im Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG).

Da die zweifache Mutter selbst ein Geschäft in der Hauptstraße betreibt, kennt sie die Situation gut, in der sich die Stadt befindet und die oft von vielen Seiten kritisiert wird. „Ich sehe das Potenzial, etwas zu bewegen und kenne alle Sichtweisen“, sagt Anja Schmidt und betont dabei, dass sie von einer Belebung der Innenstadt sprechen möchte. Sie möchte Ober- und Unterstadt dabei nicht trennen: „Das ist wichtig. Das muss eins werden.“

Ihr Wissen, die Beziehungen und Kontakte möchte sie in ihre Arbeit als Gemeinderätin einbringen. Aber es gibt auch andere Dinge, die ihr am Herzen liegen. Als Frau und Mutter sehe sie, dass zum Beispiel die Schulen wichtig seien. Sie wisse, dass die Frauen in Familien auf Wohnungssuche schauen, wie das Bildungsangebot in einer Gemeinde aussehe.

Es sei eine Priorität, eine Vision zu finden, wohin Stockach wolle, so Anja Schmidt. Gleichzeitig sagt sie: „Es ist ein Herzenswunsch von mir, dass die Stockacher stolz auf das sind, was wir haben.“ Unzufriedenheiten spiegelten sich im Stadtbild wieder, deshalb müsse Stockach lernen, stolz auf sich zu sein. „Ich denke, wenn wir da anfangen, finden wir einen Weg. Jeder braucht ein Ziel – das hat Stockach aus meiner Sicht noch nicht.“ Sie freut sich deshalb, dass eine Analyse über die Stadt angestoßen wurde. Am Ende sei es auch nicht wichtig, von wem eine Idee sei, wenn alle ein gemeinsames Ziel haben.

Anja Schmidt, die auch das Amt der zweiten Bürgermeisterstellvertreterin hat, freut sich, dass bei der Kommunalwahl viele für sie gestimmt haben. Sie merke, dass die Bürger auf sie setzen. Und durch ihr Geschäft sei sie für die Leute immer greifbar und sichtbar „Ich bin offen und freue mich auf alles“, sagt sie über die kommenden fünf Jahre als Gemeinderätin. Ihre Familie steht hinter ihr. „Sie tragen das mit, sonst hätte ich das nicht gemacht.“