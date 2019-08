Alice Engelhardt beweist Ausdauer. Nach zwei vergeblichen Anläufen hat sie es im Juli für die Grünen in den Gemeinderat geschafft. „Ich habe mir dieses Mal gute Chancen ausgerechnet“, sagt die 59-Jährige. Bei den ersten beiden Bewerbungen stand sie in Zizenhausen auf der Liste. Dort war in der Vergangenheit regelmäßig Hanspeter Wibbelt erfolgreich. Er ist mittlerweile aus dem Gremium ausgeschieden und hat zuletzt nicht mehr kandidiert. Bei der diesjährigen Gemeinderatswahl aber war Alice Engelhardt wegen eines Umzugs ohnehin auf der Liste für die Kernstadt zu finden.

Grüne Themen sind ihr wichtig

Der 59-jährigen Ehefrau von Ex-Kreisrat Udo Engelhardt sind vor allem klassische Themen ihrer Partei wichtig. „Von jeher ist es mein Ziel, die Umwelt-, Klima- und Energiepolitik voranzutreiben“, sagt sie. Darüber macht sich die Berufsschullehrerin, die in Tuttlingen arbeitet, viele Gedanken und auch Sorgen, wie sie verrät. Andere Themen wie zum Beispiel Wohnen und Verkehr liegen ihr ebenfalls am Herzen.

Die weltweite Fridays-for-Future-Bewegung sei für Alice Engelhardt noch mal ein „erneuter Auslöser“ gewesen, für ein kommunalpolitisches Amt kandidieren zu wollen. „Jüngst wurde bekannt, dass der Permafrost deutlich schneller auftaut, als vermutet“, erklärt sie. Laut einem Fernsehbericht, den die 59-Jährige neulich gesehen hat, hätte das erst in etwa 70 Jahren passieren sollen. „Außerdem brennen in Sibirien gerade Wälder. Es muss einfach viel mehr passieren, auch bei uns“, fordert sie.

„Stockach muss mehr vom Landkreis einfordern“

„Meine persönlichen Ansichten stimmen überwiegend mit denen der Grünen überein. Deswegen bin ich auch Parteimitglied“, erläutert Alice Engelhardt. Kommunal entscheide man mehr an der Sache, als an einem konkreten Programm, meint sie. „In den Sitzungen möchte ich das Energie-Thema verstärken und mich für einen besseren ÖPNV-Ausbau stark machen“, erzählt die 59-Jährige. Solche Themen aber seien primär Aufgabe des Landkreises. Nichtsdestotrotz müsse Stockach mehr vom Landkreis einfordern, so Engelhardt.