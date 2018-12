„Die Störung konnte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag behoben werden“, erklärt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf SÜDKURIER-Anfrage. Wegen eines Kabelschadens bei Lindau funktionierte seit Sonntagmittag die Verbindung in die betroffenen Haushalte nicht mehr. Der Schaden wurde auf einem Deutsche-Bahn-Gelände lokalisiert, durch das eine wichtige Kabeltrasse von Vodafone Deutschland führt, wie Pressesprecher Petendorf mitteilte. Zwischen Lindau und Wasserburg sei bei Bauarbeiten an der eingleisigen Bahntrasse ein Kabelstrang beschädigt worden. Laut Deutscher Bahn passierte dies vermutlich bei Tiefbauarbeiten. Von der Störung war auch das Mobilfunknetz teilweise betroffen: Weil drei Mobilfunkstationen beeinträchtigt waren, habe es insgesamt eine geringere Kapazität im betroffenen Bereich gegeben, sagte Volker Petendorf.

Die Reparatur des Kabels habe immer wieder unterbrochen werden müssen, da sie während des laufenden Bahnbetriebs stattgefunden habe, erklärt Petendorf: „Am Mittwoch wurde die ganze Nacht durchgearbeitet und gegen Mitternacht war die Störung schließlich behoben.“ Die Arbeiten hätten in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn stattgefunden. Vodafone bittet Kunden um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, die sie seit der Beschädigung des Kabels hatten.