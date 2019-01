Queens Welthit "We are the Champions" dröhnt aus den Lautsprechern, dann betritt eine Gestalt in Trainingsjacke und Schirmmütze die Bühne. Vor dem Gesicht trägt sie eine kreideweiße Maske mit weit aufgerissenem Mund – eine der vielen, die die Schüler des Schulverbunds Nellenburg in ihrer Maskenbau-AG hergestellt haben. Während der Probe für eine finale Theateraufführung tragen die Teilnehmer sie nun das erste Mal.

Auch Schüler aus Syrien und dem Iran sind dabei

Insgesamt 21 Schüler aus den Klassen fünf bis neun haben sich seit Ende September in die Kunst des Maskenbauens einführen lassen, unter ihnen auch Mädchen und Jungen aus Syrien und dem Iran und Inklusionskinder. Ein Schulhalbjahr lang durften sie das Aussehen der Gesichter selbst gestalten und ihrer Kreativität damit freien Lauf lassen. Herausgekommen sind dabei die unterschiedlichsten Gestalten, von Indianern über langnasige Hexen bis hin zu grimmigen Räubern mit Augenklappe.

Am Ende dieser Arbeit steht nun die Aufführung, die unter dem Titel "Ich bin ein Star" am Donnerstag, 31. Januar, um 10.30 Uhr in der Aula des Schulverbunds Nellenburg stattfindet. Das Besondere daran: Sie kommt ohne Worte aus.

Eine Theateraufführung ohne Worte

Im Voraus haben die Schüler sich Szenen überlegt, die verschiedene Stars in den Mittelpunkt stellen – von der Prominenz bis hin zu den Helden des Alltags. Dargestellt wird die Handlung nur durch Gestik, denn Sprechen ist den jungen Schauspielern streng untersagt und von der Mimik ist unter den Masken nichts zu sehen.

Tabarak Al Slash (links) und Raghd Alhaj stellen in dem Theaterstück zwei Schwestern dar – ihre Masken sind jedoch völlig unterschiedlich. Die Schülerinnen durften ihrer Kreativität beim Herstellen vollen Lauf lassen. | Bild: Marinovic, Laura

Schauspieler und Regisseur Walter Koch, der mit dem Maskentheater DoxCity Aufführungen inszeniert und zuvor schon mit Schulen zusammengearbeitet hat, leitet die AG-Teilnehmer an. "Ich habe eine Schauspielausbildung", erklärt er. "Da kam auch das Bauen von Masken dran." Die AG soll als Integrationsprojekt dienen, bei denen Schüler mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zusammenfinden und miteinander Spaß haben können.

Die Idee hierzu kam von der Stockacher Flüchtlingsbeauftragten Janell Lia-Breitmayer, die sich bereits im vergangenen Jahr an das Ministerium für Soziales und Integration gewandt und um Geld für Integrationsprojekte gebeten hat. Insgesamt 40 000 Euro wurden bewilligt. Rund 3000 davon fließen in die Organisation der Maskenbau-AG. Zustande kam diese dank der stellvertretenden Schulleiterin Tina Sorga, die von Walter Koch gehört hatte und selbst einen Maskenbau-Kurs bei ihm besuchte. Sie bat ihn, sein Wissen auch an die Schüler des Schulverbunds weiterzugeben.

Jeder entfaltet seine Stärken

"Jeder Schüler und jede Schülerin findet seinen Platz auf der Bühne und kann dadurch seine persönliche Stärke entfalten", freut sie sich über die AG. "Maskentheater ist ideal, weil man keine Sprache braucht und alle verstehen alles." Und auch bei der 15-jährigen Raghd Alhaj kommt die Idee gut an: "Ich finde das super. Es macht mir Spaß und ich habe viele neue Leute kennengelernt."

Was sie innerhalb der rund vier Monate auf die Beine gestellt haben, können die Schüler nun ihren Familien und Freunden zeigen. Zusammen mit dem fünften Jahrgang des Schulverbunds Nellenburg sind diese zu der Aufführung des stummen Theaterstücks eingeladen worden. Etwa eine Stunde lang stehen sie dann auf der Bühne, tanzen und gestikulieren, ehe die Maskenbau-AG schließlich zu Ende geht.