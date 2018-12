Die freudige Hochstimmung, mit der beim Weihnachtskonzert des Nellenburg-Gymnasiums in der vollen Sankt-Oswald-Kirche gesungen und musiziert wurde, entfachte ein Feuer, von dem die Funken vom Anfang bis zum Ende auch auf die rund 700 Konzertbesucher übersprangen. Insgesamt 230 Mitwirkende – 180 Schüler plus ehemalige Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde – spielten und sangen unter der Gesamtleitung von Stefan Gräsle und Martina Hartmann berückend schöne Lieder und Choräle mit sakralem Flair.

Drei überzeugende Solisten

Herzstück im Programm waren drei Sätze aus Instrumentalkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart, Max Bruch und Carl Stamitz. Die vorgetragenen Sätze waren mit ihren Tempi "schnell – langsam – schnell" klassisch angeordnet. Dabei bewegten sich alle drei vom Publikum enthusiastisch umjubelten Solisten mit Brillanz und Ausdruck musikalisch auf höchstem Niveau und bewiesen dabei sowohl ein gutes Ohr für sich selbst wie für ihr mitgestaltendes Orchester.

Überzeugen mit spannenden Interpretationen und Klangschönheit: Orchester und Chor beim Weihnachtskonzert des Nellenburg-Gymnasiums in der Sankt-Oswald-Kirche. | Bild: Gabi Rieger

Spritzig und mit beflügelnder Leichtigkeit spielte Annemie Greschner ihren Solopart in Mozarts Violinkonzert Nr. 3 G-Dur. Aufhorchen ließ beim B-Dur-Klarinettenkonzert von Stamitz der in allen dynamischen Abstufungen nuan-cenreiche und in allen Lagen eingängig singende warme Ton von Katharina Gräsle.

Die drei Solisten des Abends: Annemie Greschner (l.), Katharina Gräsle und Georg Zander.

Das elegisch gehaltene Adagio "Kol Nidrei" von Bruch basiert auf dem gleichnamigen jüdischen Gebet. In seiner Interpretation berührte Georg Zander (Viola) mit zu Herzen gehendem, elegisch schwebenden Melodiebögen, bei denen er die Bratsche quasi singen ließ.

Spiel mit den Klangfarben

Mit Inspiration gesungen und gespielt haben alle. "Das ist wie eine große Familie", freute sich Sabine Schächtle, die am Nellenburg-Gymnasium Deutsch und Geschichte lehrt. Ihre Tochter Sonja spielte im Orchester Violine. "Das macht richtig Spaß", sagte die 17-jährige. Man werde dazu motiviert, alles aus sich herauszuholen. Orchesterleiter Stefan Gräsle zeigte bei seinem Dirigat: Er weiß mit Klangfarben umzugehen und mit einer differenzierten Dynamik.

Katharina Gräsle, Solistin in Mozarts Klarinettenkonzert Nr. 3 B-Dur.

Innig beseelt und mit goldener Strahlkraft spielte das Nellenburg-Bläserensemble Rheinbergers "Abendlied". Von immer anderen Aktiven aus eigenen Reihen dirigiert, beeindruckte der aus Schülern der Musikprofilklassen 9 bis 12 bestehende Chor, der klar und textverständlich sang. Mit Liedern wie dem fröhlich gesungenen Kanon "Gaudeamus Hodie" begeisterte der Unterstufenchor. Auch der Weihnachtsklassiker "God Rest Ye Merry Gentlemen" gelang eindrucksvoll.

Annemie Greschner, Solistin bei Mozarts Violinkonzert Nr.3 in G-Dur.

Getragen vom Spiel der Blechbläser sangen die rund 700 Stimmen des berührten Publikums mit allen Choristen "Macht hoch die Tür" und "Tochter Zion". Als ein Handy klingelte, gab es kollektives Schmunzeln im Chor. "Jauchzet dem Herrn alle Welt" jubelte die Kantorei achtstimmig und klanglich vielschichtig. "Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist" lautete mit Johann Sebastian Bach die von der Kantorei, dem Nellenburg-Ensemble samt Orchester berührend schön in den Himmel gesandte Freude.

Georg Zander, Solist in Max Bruchs "Kol Nidrei".

Festlich klang das Orchestervorspiel zum Abendlied "Der Mond ist aufgegangen", wechselweise vom Gesamtchor und dem Publikum gesungen. "Superschön. Wunderbar", flüsterte der Waldorflehrer Martin Echterhoff, dessen Sohn Gustav als Nellenburg-Schüler beim Weihnachtskonzert mitwirkte. Unter tosendem Beifall überreichte Schulleiter Holger Seitz den beiden Gesamtleitern und den drei umjubelten Solisten je eine gelbe Rose und offerierte dem Rest seiner Schule "eine Box mit Süßigkeiten für die nächsten Wochen".