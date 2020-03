Raus aus dem Schlafanzug, rein in den Schlabberpulli und in die Jogginghose. Das ist in der morgendlichen Verschlafenheit doch deutlich angenehmer, als 42 Knöpfe eines Hemds zuzuknöpfen und sich in die frisch gewaschene, enge Jeans zu quetschen, oder nicht? Und es spart Zeit. Apropos Zeit sparen. Das ist beispielsweise auch bestens möglich, in dem man morgens auf das Hinterhertuckern mehrerer Lastwägen bei Tempo 65 auf der Landstraße verzichtet – und durch den Zeitgewinn die Tasse Kaffee und das frische Marmelade-Brötchen plötzlich in aller Seelenruhe genießen kann.

SÜDKURIER-Volontär Julian Widmann arbeitet derzeit von zuhause aus. | Bild: Julian Widmann

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, warum Home-Office, also das Arbeiten von zuhause aus, laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit bei vielen Deutschen trotzdem so unbeliebt ist. Warum sind wir also doch so gerne an unserem normalen Arbeitsplatz? Ist es das tägliche Getuschel in der Kantine, die grundsätzliche Atmosphäre in einem Büro oder einfach das Gefühl, zuhause andauernd abgelenkt zu sein und sich dadurch ineffizient zu fühlen? Wahrscheinlich von allem ein bisschen was. Fakt ist, ob man es mag oder nicht: Aktuell ist die Heimarbeit, sofern es sich einrichten lässt beziehungsweise die Möglichkeit besteht, alternativlos.

Herausforderung an die eigene Selbstdisziplin

Und dann spielt auch keine Rolle, wie groß die Versuchung ist, die Mittagspause – freilich nach wie vor mit Jogginghose und Schlabberpulli – auf der Couch zu verbringen. Auf jeden Fall eine Herausforderung an die eigene Selbstdisziplin. In diesem Sinne, falls Sie aktuell auch zuhause arbeiten müssen, können und dürfen: Nehmen Sie es sportlich!