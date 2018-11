Stockach – Japan ist Trumpf bei der diesjährigen Meisterkonzertreihe. Nach der Sternstunde mit dem Pianisten Wataru Hisasue sorgten nun im mit mehr als 100 Zuhörern gut besuchten Bürgerhaus Ikuko Kitakado (Violine) und Keiko Hattori (Klavier) für Publikumsfurore. Die beiden in Japan geborenen Künstlerinnen studierten gemeinsam am Mozarteum in Salzburg.

Die Violinsonate G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart bildete mit ihrem melodischen Einfallsreichtum das Eröffnungsstück des gut aufeinander eingespielten Duos. Anders als bei dieser gefälligen Violinsonate, die in erster Linie für das private Musizieren bestimmt war, komponierte Mozart mit der Sonate KV 454 ein Werk für außergewöhnliche Virtuosen. Die kontrastreiche langsame Einleitung öffnete quasi den Vorhang zu einem vielfarbigen Allegro, in dem Violine und Klavier einen abwechslungsreichen, klangschönen Diskurs führten. Sehr zu Herzen ging das elegische, harmonisch facettenreiche Andante. In dem abschließenden galanten Allegretto verbindet Mozart Kehrreim-Struktur eines Rondo mit den satztechnischen Prinzipien des Sonatensatzes. Ikuko Kitakado und Keiko Hattori spielten das Wunderwerk an Inspiration mit erfrischender kammer-musikalischer Beredsamkeit.

Prägendes Merkmal der Sonatine in D-Dur von Franz Schubert ist das dialogische Zusammenspiel der Instrumente. Klavier und Geige wechseln ständig ihre Rollen: präsentierte die eine Duopartnerin die Melodie, übernahm die andere die Begleitung oder schwieg.

Besonders gehaltvolles Herzstück im Programm war Schuberts weit gespannte Fantasie für Violine und Klavier, die höchste Anforderungen an die technisch-virtuose Brillanz und an die musikalische Gestaltungsfähigkeit der Interpretinnen stellt. Dabei ermöglichte die Pianistin mit ihrer differenzierten Klanggestaltung, darüber mit der Violinstimme einen packenden Spannungsbogen zu formulieren. Großer Beifall bescherte als Zugabe eine beseelt gespielte Nocturne von Frédéric Chopin.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein