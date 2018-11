Wer die Adventszeit mit einer wärmenden Tasse Glühwein feiern möchte, wurde bisher in Stockach nicht fündig. Denn seit Jahren gibt es keinen Weihnachtsmarkt mehr. Nun hat der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) mit der Stadt, dem Fußballverein VfR und dem Narrengericht eine neue Form des Weihnachtsmarktes organisiert: Am Samstag, 15. Dezember, gibt es den ersten Winterzauber. "Es wird kein Weihnachtsmarkt", heißt es klar in der Ankündigung. Doch es ist ein Probelauf für eine weihnachtliche Veranstaltung, die 2019 größer ausfallen könnte, wie Siegfried Endres als Vorsitzender von HHG und VfR sagt.

Warum es keinen Weihnachtsmarkt mehr gab

Warum es in den vergangenen Jahren keinen Weihnachtsmarkt gab, weiß Endres: "Irgendwann hatte man nicht mehr genügend Betreiber." Bis vor etwa zehn Jahren organisierte der HHG ein Wochenende im Dezember, an dem die Hauptstraße gesperrt und mit Buden gefüllt war. Ungefähr sieben Hütten habe es damals gegeben, außerdem hätten samstags Schulen und Kindergärten ihre Stände aufgebaut. "Es war klein und fein", erinnert sich Endres. 2012 und 2013 gab es Ende November außerdem "Stockach leuchtet". Doch der Aufwand für die Standbetreiber, die neben Ständen auch Mitarbeiter organisierten, sei groß gewesen. Den Stockachern fehlt aber ihr Weihnachtsmarkt: Jedes Jahr sei er gefragt worden, wann es wieder einen gebe, sagt Endres. "Jetzt machen wir mal wieder was."

Geplant ist eine Veranstaltung wie der Sommerabend

Geplant ist ein Angebot ähnlich dem Sommerabend. Dort sei auch die Idee für den Winterzauber aufgekommen, wie Endres sagt. Auf dem Gustav-Hammer-Platz soll es am 15. Dezember sechs Hütten und drei Stände geben. Geboten werden soll dann besonders Kulinarisches. "Das Rezept vom Glühwein haben wir extra beim Sternekoch und Laufnarr Jochen Fecht erstellen lassen", kündigt etwa das Narrengericht an, das außerdem Punsch und Wein ausschenken will. Dabei sollen auch Weine aus dem närrischen Weinkeller genutzt werden. Narrenrichter Jürgen Koterzyna fasst zusammen: "Schön kompakt und heimelig statt weitläufig in der Hauptstraße verstreut" soll der Winterzauber werden. Für Stimmung sollen auch ein großer Weihnachtsbaum, festlicher Schmuck und weihnachtliche Musik sorgen. Klingt fast nach einem Weihnachtsmarkt? Damit würden sie sich nicht vergleichen wollen, sagt Endres, deshalb würden sie auch den Begriff vermeiden. "Es soll ein Zusammenkommen der Stockacher sein."

Die Stadt kümmert sich für den Winterzauber etwa um Straßensperrung, wie Kulturamtsleiter Stefan Keil sagt. Außerdem bezahlt sie die Hütten, die sonst in Eigeltingen-Heudorf stehen. Das Kulturamt übernehme auch die Werbemaßnahmen und informiere Anwohner. Die Stadt könne Angebote wie den Winterzauber nicht in Eigenregie machen, aber den HHG und die Vereine tatkräftig unterstützen, erklärt Keil und lobt die gute Zusammenarbeit.

Winterzauber könnte 2019 größer und länger werden

"Für mich ist es ein Auftakt, um sich zu überlegen, was Stockach nächstes Jahr als weihnachtliches Event machen möchte", sagt Anja Schmidt vom Modewerk. Sie hat mit drei anderen Stockacher Geschäftsfrauen in den Vorjahren ein Advent-Event organisiert. Das wird in diesem Jahr ausfallen, wie Schmidt auf Nachfrage erklärt, weil etwa der Umzug der Buchhandlung am Markt dazwischen kam.

Stockach Advent-Event geht in die dritte Runde Das könnte Sie auch interessieren

Auch Siegfried Endres kann sich vorstellen, dass der Winterzauber etabliert wird: "Wenn den Stockachern das gefällt, ist es in den kommenden Jahren ausbaufähig." Das gelte sowohl für die Zeit als auch die Größe, es seien also mehrere Tage und mehr Beteiligte möglich. "Wir haben gesagt, wir fangen mal klein an", sagt der HHG-Vorsitzende Endres. Auch Stefan Keil vom Kulturamt sieht Potenzial und hofft auf viele Besucher – dann könne man weitersehen, wie sich der Winterzauber entwickeln könne. Der Termin für 2019 sei schon einmal im Kulturkalender eingetragen.

Teilorte machen vor, wie es klappen kann

Teilorte zeigen, wie ein Weihnachtsmarkt gelingen kann: In Wahlwies gibt es beispielsweise "schon ewig" einen Markt mit einem Dutzend Ständen, wie Ortsvorsteher Udo Pelkner sagt. Der nächste ist am Samstag, 1. Dezember, ab 15 Uhr. Und in Espasingen packt die Dorfgemeinschaft seit sechs oder sieben Jahren an, um ein gemütliches Einstimmen auf die Weihnachtszeit anzubieten, wie Ortsvorsteher Andreas Bernhart sagt. In beiden Fällen sind die Ursprünge Privatleuten zu verdanken. "Das war eine private Initiative", sagt Pelkner für Wahlwies. Zwischenzeitlich koordinierte eine hiesige Bäckerei die Stände, inzwischen übernimmt das laut Pelkner das Rathaus. "Mich freut es, dass der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden wird und immer so gut besucht ist", sagt Pelkner. Nachholbedarf gebe es bei den Rahmenbedingungen: Für Strom und Toiletten seien sie bisher auf Nachbarn angewiesen.

Stockach Weihnachtsmarkt in der Wahlwieser Dorfmitte: Fast wie ein Familienfest Das könnte Sie auch interessieren

In Espasingen ist der Weihnachtsmarkt vom Brauereiplatz bald auf den Dorfplatz am Werner-und-Erika-Messmer-Haus gezogen, wie Andreas Bernhart schildert. Dort sollen am Sonntag, 2. Dezember, wieder 17 Stände für Schupfnudeln, Glühwein und Kuchen sorgen. Die Organisation übernehmen laut dem Ortsvorsteher lokale Vereine, die Stadt habe aber vor einem Jahr die Schirmherrschaft übernommen. Und dank Musik vom Musikverein und Gesang der Chorgemeinschaft komme Weihnachtsstimmung auf. Das würde Andreas Bernhart sich als Gemeinderat auch für die Kernstadt wünschen: "Die Einstimmung auf Weihnachten rückt dann einfach näher."

Programm und Verkehr Programm: Der erste Winterzauber findet am Samstag, 15. Dezember, ab 15 Uhr statt. Die Geschäfte sollen dann bis 16 Uhr geöffnet sein, anschließend kommt der Nikolaus mit Geschenken für die Kinder auf den Gustav-Hammer-Platz. Beteiligt sind neben dem Verein Handel, Handwerk und Gewerbe auch die Stadt, der VfR und das Narrengericht. Außerdem sollen Kindergärten und Schulklassen an Ständen beispielsweise Basteleien und Gebäck anbieten können. Bis 22 Uhr ist ein gemütliches Beisammensein an den Hütten und Ständen geplant.

Der erste Winterzauber findet am Samstag, 15. Dezember, ab 15 Uhr statt. Die Geschäfte sollen dann bis 16 Uhr geöffnet sein, anschließend kommt der Nikolaus mit Geschenken für die Kinder auf den Gustav-Hammer-Platz. Beteiligt sind neben dem Verein Handel, Handwerk und Gewerbe auch die Stadt, der VfR und das Narrengericht. Außerdem sollen Kindergärten und Schulklassen an Ständen beispielsweise Basteleien und Gebäck anbieten können. Bis 22 Uhr ist ein gemütliches Beisammensein an den Hütten und Ständen geplant. Parkplätze um den Gustav-Hammer-Platz werden ab Samstag 10 Uhr bis in den Abend hinein gesperrt, wie die Stadtverwaltung in einem Schreiben an die Anwohner mitteilt. Der Winterzauber soll ab Freitagabend aufgebaut werden. Auch weil es sich um eine Premiere handelt, bittet die Stadtverwaltung die Anwohner darum, die Parkplätze möglichst freizuhalten, damit Besucher sich auf dem Platz verteilen können.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein