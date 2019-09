Eine gemütliche Zeit war es nicht, damals vor 170 Jahren. In den Jahren 1848 und 1849 war Revolution in Deutschland und davon blieb auch die Region nicht ausgenommen. Und einige Männer waren von weiter entfernten Ereignissen betroffen. Denn im Sommer jährte sich die Belagerung der Rastatter Festung zum 170. Mal – ein entscheidendes Ereignis in der Revolution, erzählt Ehrenfried Bantel aus Stockach.

In der Festung hatten sich damals 5000 Freiheitskämpfer verschanzt. Preußische Truppen belagerten die Festung, sodass die Revolutionäre am 23. Juli 1849 aufgaben. Danach wurden auch Männer aus der Region hingerichtet, einer aus Pfullendorf und einer aus Konstanz. Die Hinrichtungen wurden von August bis Oktober 1849 vollstreckt.

Ehrenfried Bantel ist ein Fan der Badischen Revolution. Bild: Stephan Freißmann | Bild: Freißmann, Stephan

Bantel ist ein bekennender Fan der Badischen Revolution. Im März hatte er ein Revolutions-Schauspiel in der Stockacher Hauptstraße organisiert, um an die historischen Ereignisse zu erinnern, inklusive historischer Kostüme, Ausrufung der Republik vom Dandler-Balkon und einer gestellten Schießerei zwischen Regierungstruppen und Revolutionären.

Pläne für Überlingen

Etwas ähnliches plant er 2020 auch in Überlingen. Damit will er die Aufmerksamkeit nutzen, die die Stadt durch die Landesgartenschau und das 1250. Stadtjubiläum genießt, und sie auf die Badische Revolution lenken. Die Sipplinger Bürgerwehr, die im März in Stockach in die Rolle der Regierungstruppen schlüpfte, freue sich schon, wenn es dazu komme, sagt Bantel. Und die Biedermeiergruppe Offenburg wolle er auch dazu einladen – denn das war die Epoche, die nach der Revolution anbrach.

Einen Wunschort hat Bantel, der beruflich als Linienbusfahrer in Überlingen unterwegs ist, auch schon, nämlich den Straßenabschnitt zwischen Franziskaner- und Obertor. Eine erste Kontaktaufnahme zu den Verantwortlichen des Stadtjubiläums habe es schon gegeben, erzählt Bantel, was der Überlinger Abteilungsleiter Kultur, Michael Brunner, bestätigt.

Was an welchem Ort geschehen ist

Auch wenn die Revolution in Stockach heftiger ausfiel, so hat auch Überlingen eine revolutionäre Vergangenheit. Allerdings flohen die Revolutionäre beim Anrücken bayerischer Truppen im Großen und Ganzen, wie Jürgen Schuhladen-Krämer in dem Buch „Revolution im Südwesten. Stätten der Demokratiebewegung 1848/1849 in Baden-Württemberg„ aus dem Jahr 1997 schreibt. Der entscheidende Ort für die Revolution in Überlingen war demnach die Franziskanerkirche, wo der Revolutionär Gustav Struve, per Dampfschiff aus Konstanz eingetroffen, im April 1848 zu einer Volksversammlung sprach, um den Aufstand zu organisieren.

Am selben Tag reiste er weiter nach Stockach, ehe am Tag darauf Friedrich Hecker in Stockach eintraf, um Teilnehmer für seinen bewaffneten Zug nach Karlsruhe zu gewinnen, der vielen als Hecker-Zug bekannt ist. Der Auftritt des Revolutionärs habe in der Stadt für Furore gesorgt, so Hans-Günther Bäurer in „Revolution im Südwesten“.

Einer der Erinnerungsorte an die Badische Republik: Der Balkon des Wohnhauses der Familie Dandler in der Stockacher Hauptstraße. Bild: Julian Singler | Bild: Singler, Julian

Orte damals und heute

Spuren der Revolution gibt es in Stockach auch heute noch. Die Proklamation der Deutschen Republik in Stockach fand am 9. März 1848 vom Balkon des Wohnhauses der Familie Dandler in der Hauptstraße statt, weshalb Bantel den Ort für sein Revolutionsschauspiel 2019 auswählte. Joseph Fickler, Redakteur der Konstanzer Seeblätter, rief 171 Jahre zuvor die Republik aus – „begleitet vom tosenden Beifall der Menge“, so Bäurer. Damals sah dieser Balkon freilich noch etwas anders aus als heute.

Was findet Bantel an den Ereignissen vor 170 Jahre so spannend? „Die Revolution war nur eine kurze Zeit, drei, vier Jahre“, sagt er darauf. „Aber wenn man in diese Zeit einsinkt, ist es hochinteressant, welche Persönlichkeiten es da gab.“ Gleichzeitig betont Bantel, der bis vor ein paar Jahren in der Singener Hecker-Gruppe war und nun mit drei anderen Männern eine Interessengemeinschaft Freie Hecker Baden gegründet hat, sein Bekenntnis zur Demokratie – und eine von deren Wurzeln im heutigen Deutschland liegt eben auch im revolutionären 19. Jahrhundert.