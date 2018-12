von Anita Endres

Einfach in einem Flieger zu sitzen und dem vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen, wäre sicherlich manchmal verlockend. Für die Besucher des Jahreskonzertes des Musikvereins Winterspüren war dieser Wunschgedanke für einen Abend mit musikalischer Begleitung möglich. Doch als Erstes eröffnete die Gemeinschaftsjugendkapelle WiSeLi unter der musikalischen Leitung von Mathias Keller-Fröhlich und Christian Reutebuch das Konzert.

Die musikalische Weltreise wird eröffnet von den versierten Musikern des Winterspürer Vereins.

Die Jungmusiker spielten das anspruchsvolle Stück " How far I´ll go" aus dem Disney-Film "Vaiana". Nicht nur beim nächsten Stück "Concerto D´Amore", sondern auch das Medley "80er Kult(tour)" weckten bei den Zuhörern Gefühle und Erinnerungen an die musikalischen 80er Jahre.

Der Auftritt der Gemeinschaftsjugendkapelle WiSeLi begeistert das Publikum.

Spätestens bei "Sternenhimmel" von Hubert Kah sangen alle Besucher der Lichtberghalle begeistert mit. Mit tosendem Beifall belohnten die Zuhörer die jungen Musikanten.

"In 80 Tagen um die Welt – wir wollen mit Ihnen musikalisch auf die Reise gehen", sagte Moderator Michael Buhl. Los ging es mit "Cast Away – Verschollen", auf einer kleinen, einsamen Insel in der Südsee, nach dem gleichnamigen Kinofilm mit Tom Hanks.

Voller Einsatz bei allen Jungmusikern des Vereins.

Beeindruckend auch die Vertonung des Abenteuerromans von Jules Verne: "In 80 Tagen um die Welt". Die musikalischen Reisemittel waren abenteuerlich- erst mit dem Zug, dann mit dem Schiff und schließlich auf dem Rücken von Elefanten vom nahen Osten bis nach Japan. Dies konnten die Zuhörer gut heraushören.

Zwei Ehrenmitglieder: Fritz Haug (r.), der 40 Jahre Musik im Verein gemacht hat und Edmund Sauter, der sogar 45 Jahre aktiv war: "Heute spielen die Musiker viel präziser als früher dank der guten Ausbildung", lobte Sauter. "Uns hat es heute Abend sehr gefallen." Bilder: Anita Endres

Melodien aus Oberösterreich, mit schnellen Takt- und Tempowechseln zwischen Polkas und Märschen sowie Stücke wie "Walking Home" begeisterten ebenfalls. Wer nun noch keine Gänsehaut hatte , bekam diese bei "Es ist ein Ros' entsprungen".

Die geehrten (v.r.): Lisa Tuppy, Andreas Buhl, Melanie und Anja Hahn. Daneben Michael Keller-Fröhlich, Vorsitzender des Musikvereins, und Robert Delhey vom Bezirksvorstand Nellenburg.

Im Rahmen des Konzerts wurden einige Musiker geehrt: für jeweils zehnjährige Mitgliedschaft Anja Hahn , Melanie Hahn und Andreas Buhl, das Leistungsabzeichen in Silber erhielt Lisa Tuppy. Gleichzeitig lobte Robert Delhey vom Vorstand des Blasmusik-Bezirks Nellenburg die Jugendarbeit des Vereins.