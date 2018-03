Stockach-Hoppetenzell Musikverein Hoppetenzell sucht einen Dirigenten

Im Sommer 2017 hat Florian Knecht den Taktstock niedergelegt. Seitdem ist man wieder auf der Suche.

Ein Musikverein ohne festen Dirigenten – vor dieser Situation steht der Musikverein Hoppetenzell, seit Florian Knecht nach kurzer Amtszeit im Sommer 2017 den Taktstock niedergelegt hat. Seitdem sei der Verein auf der Suche nach einem neuen Dirigenten, der das Amt fest übernehmen will, heißt es in einer Pressemitteilung über die jüngste Hauptversammlung.

Bei den Vorstandsämtern gibt es solche Probleme nicht. Bei der Wahl wurden die folgenden Personen wiedergewählt: Vorsitzender Joachim Brandys, zweiter Vorsitzender Mathias Thum, Schriftführerin Jasmin Sander, die aktiven Beisitzer Frederik Engst und Mathias Fuchs, die passiven Beisitzer Marina Sander, Christiane Wegmann und Gerda Grömminger sowie die Kassenprüfer Angelika Wahl und Fred Grömminger. Andere Positionen wurden neu besetzt. So ist Katrin Zwanziger die neue Kassiererin (bisher: Tanja Scheppe). Scheppe wiederum löst Torsten Grömminger als Beisitzer Aktive ab. Und Patrick Lipiec hat das Amt des Jugendleiters von Katrin Zwanziger übernommen.

Auch die Jugendarbeit des Vereins sei hervorzuhaben, heißt es in der Mitteilung. Neun Kinder seien derzeit in Ausbildung, vier davon hätten den Unterricht im vergangenen Jahr begonnen – in einem Verein mit 19 aktiven Musikern und 120 passiven Mitgliedern, davon zehn Ehrenmitglieder. Die Ausbildung für Saxophon, Trompete, Schlagzeug und Horn könne der Verein mit eigenen Kräften stemmen. Und Jasmin Sander leitet zudem derzeit zwei Blockflötengruppen mit jeweils vier Kindern.

Bei der Hauptversammlung blickten die Mitglieder vor allem auf das zurückliegende Vereinsjahr. Dessen Höhepunkt war laut der Mitteilung das Osterkonzert, das demnach ein voller Erfolg war. Auch bei den bunten Abenden an der Fasnacht war der Musikverein mit der Fasnachtskapelle unter der Leitung von Armin Brunner präsent. Daneben waren die Hoppetenzeller Musiker beim Hafenfest in Ludwigshafen, beim Schweizer Feiertag in Stockach und beim Friedberger Frühlingsfest vertreten.