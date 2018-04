Stockach Musikstars der Band FRONTM3N bald in der Jahnhalle

Das Stockacher Kulturzentrum freut sich mit der Band FRONTM3N auf Vollblutmusiker und bekannte Hits. Der Vorverkauf für das Konzert am 5. Januar 2019 läuft innerhalb kurzer Zeit bereits gut an, andernorts sind schon erste Konzerttermine ausverkauft. Worauf sich Zuschauer freuen können, wie es klingt und wo es Karten gibt.

Der Termin am Samstag, 5. Januar, um 20 Uhr scheint noch fern, doch ein Konzerttermin in Hamburg ist bereits ausverkauft und auch die Vorfreude in Stockach steigt: Die Band FRONTM3N mit Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln kommen auf ihrer "All for one"-Tour auch in die Jahnhalle. "Man kennt eigentlich jedes Lied, das die Jungs spielen", sagt Kulturamtsleiter Stefan Keil. Er muss es wissen, schließlich hat er sich die Band zur Vorbereitung live angesehen und ist dafür ins rund 100 Kilometer entfernte Laupheim gefahren. Umso mehr freut er sich nach eigener Aussage, die Band bald live vor Ort hören zu können. Der Kartenverkauf sei gut gestartet: 80 von 600 Plätzen sind bereits belegt.

Bekannt wurden die drei Engländer unter anderem als Sänger der Band Hollies, 10cc, Sweet oder Sailor. Bereits in den 90er-Jahren lernten sie sich als Sänger und Gitarristen der Band von Sir Cliff Richard kennen. Sie arbeiteten bereits mit Künstlern wie Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Goulding oder Tina Turner zusammen und stehen nun nach 24 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Dass sie neben großen Städten wie Hamburg oder Würzburg auch nach Stockach kommen, bedeutet auch eine Herausforderung für das Kulturzentrum: "Ein Konzert dieser Größe haben wir nicht jeden Tag", sagt Keil.

Fans können sich laut Mitteilung des Kulturzentrums Altes Forstamt zum Beispiel freuen auf Hits der Hollies ("The Air That I Breathe", "He Ain’t Heavy", "He’s My Brother") , von Sweet ("Love is Like Oxygen", "Ballroom Blitz"), von 10cc ("I’m Not In Love", "Dreadlock Holiday") aber auch auf Songs von Cliff Richard ("Carrie", "Devils Woman"), Roy Orbinson ("Pretty Woman") oder Sailor ("Girls Girls Girls", "Glass of Champagne"). Auch eigene Songs sind angekündigt. Tickets kosten 29 oder 35 Euro und sind online erhältlich unter www.tickets.stockach.de oder im Kulturzentrum Altes Forstamt.