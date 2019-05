von Reinhold Buhl

Im mit 160 Gästen nahezu ausverkauften Erika- und Werner-Messmer-Haus in Espasingen drehte sich jüngst alles um einen Gegenstand, eine Tasche, genauer gesagt um die Handtasche der Frau.

So stand auch das Programm des vergnüglichen Abends unter dem spannenden Titel „Enthüllungen – eine Tasche packt aus“.

Im Vorspann der Veranstaltung wurde den überwiegend weiblichen Gästen versprochen, dass sie nun „endlich alles erfahren würden, was sie schon immer über Handtaschen wissen wollten.“

Hubert Kuppel, der Vorsitzende des Musikvereins, begrüßte im Namen der Vereinsgemeinschaft Espasingen die Gäste und freute sich über das volle Haus.

Stuhllehnen mit Schlitz

Der Saal war zu diesem Thema übrigens bestens präpariert, denn die Stuhllehnen hatten tatsächlich einen Schlitz, um mitgebrachte Handtaschen aufzuhängen – sehr zur Freude der weiblichen Gäste, die ihre Taschen ungern auf den Boden stellen.

Das Multi-Talent Barbara Mauch, eine Wahl-Espasingerin, wie sie sich selbst bezeichnet, ist inzwischen aus Funk- und Fernsehen bekannt. Ihre Auftritte unter anderem bei der Konstanzer Konzil-Fasnacht sind inzwischen legendär. In Stockach präsentierte sie einen Abend der Sonderklasse.

Musikalisch hervorragend begleitet vom Pianisten Klaus Steckeler am E-Piano, zündete Mauch ein Feuerwerk der guten Laune, verpackt in tolle Musik von Schlager über Evergreens bis hin zu Pop und Oper.

Barbara Mauch und ihr musikalischer Begleiter Klaus Steckeler freuen sich über nicht enden wollenden Applaus beim Kabarett-Abend in Espasingen. | Bild: Reinhold Buhl

Sie verpackte ihre Handtaschen-Texte in altbekannte Musiktitel. So wurde zum Beispiel aus Michael Holms berühmtem Song über nicht-lügende Tränen bei Barbara Mauch das Lied „Taschen lügen nicht“.

Die Gäste erfuhren darüber hinaus auch zahlreiche Weisheiten über das sogenannte „beste Stück der Frau“. Es fielen unter anderem Sätze wie: „Handtaschen sind wie Schuhe – man kann nie genug davon haben“ oder „Handtaschen sind wie das Bermuda-Dreieck – etwas verschwindet immer“. Die Gäste veranlassten diese Aussagen zu stürmischem Applaus.

Seitenhieb gegen die Männer

Natürlich wurden an diesem Frauen-Power-Abend auch etliche Seitenhiebe in Richtung des starken Geschlechts ausgeteilt. So behauptete Barbara Mauch, dass weibliche Handtaschen nur deshalb so voll seien, weil mindestens die Hälfte der sich darin befindlichen Utensilien dem Mann gehörten.

Mit zahlreichen Zugaben und nicht enden wollendem Applaus ging ein toller Abend zu Ende, bei dem allerdings die Frage aller Fragen unbeantwortet blieb: Wie viele Stunden ihres Lebens verbringt eine Frau eigentlich mit der Suche nach Gegenständen in ihrer Handtasche?