Einen beschwingten Einstieg in das gut besuchte Meisterkonzert vollzog das Trio Marie mit Mozarts Kegelstatt-Trio, das angeblich beim Kegeln entstanden ist. Konsequent setzte Wolfgang Amadeus Mozart hier die Idee der gleichberechtigten Mitwirkung der musikalischen Partner um.

So haben mit sanglich warmem Klang Magdalena Faust (Klarinette), frisch verheiratet mit Ludwig Faust (Bratsche/Violine) sowie Mizuka Kano (Klavier) gleich zu Beginn des sehr lebendig gestalteten Kammermusikabends im Bürgerhaus mit erfrischender Musizierlust ihre Virtuosität, ihre Ausdrucksfähigkeit und Klangschönheit unter Beweis gestellt. Ihren Namen verdankt das Trio Marie dem ältesten Baum Berlins, der „dicken Marie“, in deren unmittelbarer Nähe die drei jungen Virtuosen zu ihrer Studienzeit 2013 ihr erstes gemeinsames Konzert gaben.

In graziös schwebendem Gestus gerieten bei Schumanns Märchenerzählungen Klarinette, Klavier und Viola in ein stillheiteres, romantisches Schwärmen von feiner Eleganz. Im Andante stimmten Klarinette und Viola über leise wogenden Klavierpassagen einen wehmütigen Gesang an. „Die Drei haben eine gute Stimmung miteinander“, brachte Claudia Kennel aus Wahlwies deren Zauber auf den Punkt.

In der Brahms-Sonate op. 120/2 verhielten sich Klavier und Klarinette über weite Passagen hin eigenständig dialogisierend. In liebenswürdigem Tonfall (amabile) vermeidet das Stück das betont expressive Moment und birgt dabei dennoch die gesamte Palette virtuoser Möglichkeiten in sich. So bezauberte zu Beginn ein Thema voll süßer Schwärmerei und Liebesglück.

Anlässlich des 70. Geburtstages von Max Bruch (1908) wünschte sich dessen Sohn Felix von seinem Vater ein Werk, das in Anlehnung an Mozarts Kegelstatt-Trio und Schumanns Märchenerzählungen ein entsprechendes Programm abrunden sollte. Das Ergebnis sind acht Miniaturen von farbenreichem, rhythmisch gesanglichem Ausdrucks-Reichtum. Da ließ das wie aus einem Guss zusammenwirkende Trio harmonische Schönklänge mit abwechslungsreichen Modulationen wetteifern. Mizuka Kano, deren neun Monate alter Sohn sich während des Vorspiels mit der Oma in der Künstlergarderobe vergnügte, gestaltete ihre Interpretation von Fanny Hensel-Mendelssohns Liedern Opus 8 in kantablem Ton mit Emphase und viel Tiefe.

Bei Schostakowitschs Präludien aus Opus 34 spielte der Bratschist Ludwig Faust in zirzensischer Manier Violine. Immer wieder lachten einzelne Zuhörer vergnügt auf, als der Poet und Saitenkünstler übermütig und mit charismatischer Anmut seinen Bogen über die Saiten tanzen, springen und hüpfen ließ. Den Beifall quittierte das Trio Marie mit einer lyrischen Zugabe aus der Feder von Dmitri Schostakowitsch.

