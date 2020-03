Das Musical „My Fair Lady“ ist das nächste musikalische Großprojekt am Nellenburg-Gymnasium. Für sieben Aufführungen stehen 40 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen sechs bis zwölf auf der Bühne, 47 weitere Personen kommen mit dem Orchester, der Technik und der Bühnenbild-AG hinzu. Das Musical sei hier noch nie aufgeführt worden, doch mit seiner wunderbaren Musik lohne es sich absolut, erklärte Musiklehrer Stefan Gräsle.

Jeden Samstag sieben Stunden Probe

Er hat mit Martina Hartmann und Claudia Seeber die musikalische und szenische Leitung. Gleich nach dem Weihnachtskonzert gingen die intensiven Proben los. Seither treffen sich alle jeden Samstag für sieben Stunden in der Schule.

Das Stück spielt 1912 in London. Das Blumenmädchen Eliza Doolittle zieht mit seiner vulgären Sprache die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Auch Sprachspezialist Professor Henry Higgins wird auf sie aufmerksam und wettet, er könne „in sechs Monaten eine Königin aus dieser kannibalischen Schlampe machen“. Der Unterricht bringt alle an ihre Grenzen, zeigt aber Wirkung: Nicht nur Elizas Sprachkenntnisse entwickeln sich weiter, auch die Gefühle zwischen ihr und Higgins verändern sich.

„Jetzt gibt es vier Elizas„

Talida Müller ist zum ersten Mal dabei. „In der Probe durfte man sagen, welche Rolle man spielen wollte. Jetzt gibt es vier Elizas. Ich trete zwei Mal auf“, sagt die Achtklässlerin. Auch Marcel Bold, der Alfred Doolittle verkörpert, macht erstmals mit. „Ich wollte daher eine Rolle, die nicht allzu vielseitig ist.“

Dagegen freut sich Maxim Dinort, der sich bei zwei früheren Auftritten stets freundlich präsentierte, jetzt auf einen fiesen Charakter. Er ist einer von drei Darstellern des Henry Higgins. Jelena Emmerich wird zur Haushälterin Mrs. Pearce. „Die Rolle ist nicht ganz so groß, aber ich finde es spannend, aus einer kleinen Rolle etwas Tolles zu machen. Und ich muss wenig singen“, schiebt sie nach.

Mit Begeisterung und Selbstdisziplin

Ein Blick ins Programmheft zeigt, dass viele Rollen mehrfach besetzt sind. Manche Darsteller haben außerdem zwei oder mehr Rollen übernommen. „Jede Aufführung wird durch die unterschiedliche Besetzung spannend“, beschreibt Martina Hartmann. Und weil alle so gern spielen wollen, habe man so viele Spieltermine wie noch nie angesetzt. „Bei der vielen Arbeit, die drinsteckt, wäre es auch schade, nur ein- oder zweimal aufzutreten“, erklärt die Musiklehrerin.

Sie lobt, die Probenarbeit sei sensationell. Die Schülerinnen und Schüler besäßen eine große Begeisterungsfähigkeit und Selbstdisziplin. „Es ist enorm, wie die Schüler über die Jahre wachsen, was Stimmentwicklung und Schauspiel angeht. Wir haben auch diesmal wieder eine Mischung aus ganz geübten und einigen jüngeren Darstellern gefunden.“ Sie hat viele Einzelproben abgehalten, die Chorpartien wurden zum Teil schon parallel zum Weihnachtsprogramm geübt. Musiklehrerin Claudia Seeber, der im Orchester am Flügel sitzt, hat die Choreografie der Tanzszenen mitgestaltet.

„Spielfreude wächst bei jeder Aufführung“

Die Mitwirkenden des 13-köpfigen Orchesters haben zunächst jeder für sich geprobt, dann seit Anfang Februar gemeinsam. „Seitdem geht es rund“, erzählt Musiklehrer Stefan Gräsle lachend. Wie in jedem Jahr habe man die Situation, dass die Musikschule zeitgleich auch ihr Frühjahrskonzert spielt.

„Viele Schüler sind bei beiden Veranstaltungen dabei, daher haben wir uns gut abgesprochen“, sagt Gräsle. Er freut sich über die sieben Auftritte, denn er weiß: „Die Spielfreude wächst bei jeder Aufführung, wo sie sicherer sind. Es ist schön, wenn Dinge selbstverständlich werden, wenn Abläufe und Temposprünge stimmen. Am Ende kann ich keinen Profi reinsetzen, der es spontan so gut machen würde.“