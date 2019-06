Ein Fischerboot kentert beim Unwetter auf dem Überlinger See. Die zwei Bootsinsassen halten sich am Motor fest und halten so eine Stunde lang im kalten Wasser durch. Der Vorsitzende der DLRG Sipplingen entdeckt durch Zufall das gekenterte Boot im Wasser und informiert die Wasserschutzpolizei. Seiner Aufmerksamkeit ist die Rettung der Schiffbrüchigen zu verdanken