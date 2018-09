von SK

Der Vorfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Polizei am Dienstag gegen 20.45 Uhr in der Dillstraße. Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes hat ein 20 Jahre alter Autofahrer demnach einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte dabei auf die Straße und verletzte sich. Den Schaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 4000 Euro.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein