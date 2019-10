Bevor mit den Arbeiten für den Anbau an das Stockacher Krankenhaus begonnen werden soll, wird noch einmal eine Frischzellenkur im und am Gebäude vorgenommen. Wie Hubert Steinmann, Vorsitzender des Krankenhaus-Fördervereins, bei einem Vor-Ort-Termin erklärte, soll in den kommenden Tagen die Außenfassade des Krankenhauses auf der Südseite zur Unterstadt hin geweißelt werden. Ein entsprechendes Gerüst wurde bereits aufgestellt. „Das ist die größte Fassade am Stück“, sagt Steinmann. Ziel des Fördervereins sei es, wie bei den bisherigen Maßnahmen auch, das Krankenhaus zu fördern und damit auch Stück für Stück fit für die Zukunft zu machen. Zeitgleich mit dem neuen Anstrich sollen auch kleine Mängel an der Fassade ausgebessert werden.

Zudem plant der Krankenhaus-Förderverein auch im Inneren weitere Optimierungsmaßnahmen. So solle laut Steinmann der Bereich zwischen Haupteingang und der Station ebenfalls saniert werden und eine optische Modernisierung erhalten. So lautet zumindest der Plan, denn bis es soweit ist, muss der Vorstand des Fördervereins in seiner Sitzung am Donnerstag noch grünes Licht für die Maßnahmen geben. „Das ist die Voraussetzung für den Beginn der Maßnahmen“, betont Steinmann. Wenn alles gut läuft, sollen die Arbeiten im Inneren in drei bis vier Wochen abgeschlossen sein.

Um über die aktuellen Fortschritte an der Fassade zu informieren, hat sich der Vorstand des Fördervereins dazu entschlossen, die Arbeiten auf seiner Homepage zu dokumentieren. „Vieles, was an unserem Krankenhaus geschieht, ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar“, so Steinmann. Etwa die neuen Stationswagen, die im ganzen Gebäude zu finden sind. Insgesamt hat der Förderverein rund 750 000 Euro in das Krankenhaus investiert. „Diese Summe zeigt die ganze Bandbreite. Wir fangen bei kleinen Anschaffungen an und hören bei Baumaßnahmen auf.“

