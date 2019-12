von Felix Hauser

Die Idee, einen eigenen Roman zu schreiben, hatte Helga Maria Hack bereits vor zehn Jahren. Nächste Woche erscheint nun ihr Erstlingswerk. Auf stolzen 535 Seiten erzählt sie die Geschichte von Johannes von Bodman – nicht die des jetzigen Freiherrn, sondern die seines Vorfahren aus dem 14. Jahrhundert. „Insgesamt habe ich zwei Jahre gebraucht, um den Roman fertigzustellen“, sagt die Autorin, die in Salem lebt und hauptberuflich in Überlingen im Textilbereich arbeitet. Johannes ist die Hauptfigur in Hacks „Bodensee-Roman“, wie es auf dem Titel stehen wird. Wilderich Graf von und zu Bodman habe bei der Recherche geholfen, erzählt sie.

Die Geschichte beginnt mit der eigentlich bekannten Episode vom Familienfest auf der Burg Bodman im Jahr 1307, während dessen ein Blitz in der Burg einschlägt. Alles brennt lichterloh und dabei kommt die ganze Familie ums Leben. Johannes, zu diesem Zeitpunkt ein Säugling, überlebt als Einziger, weil das Kindermädchen ihn in einen ehernen Kessel steckte und zum Fenster hinausließ. „Schriftliche Quellen belegen tatsächlich, dass die Burg brannte und nur der jüngste Sohn Johannes überlebte“, sagt Hack.

In der Geschichte folgt ein Sprung ins Jahr 1321: Johannes macht gerade seine Ritterlehre auf der benachbarten Nellenburg in Stockach. Zu jener Zeit beherrschen in der Geschichte die Raubritter den Hegau. „Der Hegau war ein wilder Westen“, sagt die Autorin. „Es ging extrem zu mit Morden, Überfällen und Rauben“, so Hack. Die Nellenburg bekämpft die Raubritterschaft, bei der die Hewenburg, wie es historisch belegt wurde, eine zentrale Rolle im Hegau spielte. „Johannes ist in meiner Geschichte der Gute“, beschreibt die Autorin ihre Hauptfigur. Nach dem Kampf gegen die Raubritter lernt Johannes seine spätere Frau Anna in Überlingen kennen. Was er nicht mehr weiß: Er ist mit ihr auf Burg Bodman aufgewachsen. Wie es mit den beiden weitergeht, möchte die Autorin nicht sagen. Ideen für einen zweiten Roman hat sie bereits: „Dieser soll in Überlingen spielen.“