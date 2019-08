Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Für die Kindergartenkinder beginnt das Angebot am Montag, 2. September, für die Schulkinder am Montag, 7. Oktober. Dies liege daran, dass die Abfrage, wie viele Kinder wann essen, erst Sinn ergebe, wenn der Stundenplan klar sei, so Hauptamtsleiter Hubert Walk in der Sitzung. Die Mahlzeiten werden durch den Betreiber der Stockacher Schulmensa, die Firma Konradhof, ausgeliefert, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Da etwa eine Industriespülmaschine notwendig sei, so Walk, hat der Gemeinderat auch bis zu 12 000 Euro für die Erstausstattung genehmigt. Walk, Bürgermeister Rainer Stolz und Gemeinderat Jürgen Kragler (CDU) äußerten die Hoffnung, dass mehr Kinder für das Mittagessen angemeldet werden.

Michael Junginger (CDU), Ortsvorsteher von Zizenhausen und seit Juli auch im Gemeinderat, begrüßte dies auch als Pilotprojekt für andere kleinere Ortsteile. Walk wies darauf hin, dass es in der Erweiterung des Zizenhausener Kindergartens eine Küche gebe. Wenn es genügend Schüler wollen, könne man auch dort einen Anbieter für Mittagessen suchen.