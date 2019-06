Sind Ausstellungen über große Künstler wie Marc Chagall nur etwas für Erwachsene? Nein, das soll die Schau in Stockach auf keinen Fall sein. „Uns war es wichtig, mehr Kinder ins Museum zu holen“, sagt Sybille Trefflich, Mitarbeiterin des Stadtmuseums und -archivs. Sie hat deshalb eine Kinderstrecke mit kindgerechten Texten, sieben Mitmachstationen und einer Museumsrallye entwickelt.

„Wir wollten, dass es wieder etwas für Kinder gibt, aber wir einen Schritt weitergehen“, ergänzt Museumsleiter Johannes Waldschütz. Es solle eine Ausstellung für alle sein. „Sybille Trefflich hat das mustergültig umgesetzt“, lobt er.

In diesen Brillen (Viewfinder) stecken Ausschnitte von Chagall-Kunstwerken, die die Kinder – oder auch großen Besucher – dann suchen können. | Bild: Löffler, Ramona

Die spielerischen Angebote für Kindern sollen die Hemmschwelle aufbrechen und den Künstler und verschiedene Aspekte leicht verständlich sowie greifbar machen. Die Mitmachstationen seien zum Beispiel auf die Sinne bezogen. Eine von ihnen ist die Fühlstation, an der sich Felle und andere Dinge in einer Kiste ertasten lassen. „Die Station bezieht sich auf die Hirtenwelt“, erklärt Sybille Trefflich. Die Hirtenwelt spielt im Zyklus „Daphnis und Chloe“, eine antike Liebesgeschichte, eine große Rolle. „Die Kinder können die Geschichte gut nachvollziehen“, sagt Johannes Waldschütz.

Er sei sehr gespannt darauf gewesen, wie seine Mitarbeiterin es lösen würde, Texte zu den oftmals erotischen Bildern zu schreiben. Der Museumsleiter freut sich über die Ergebnisse. Denn Sybille Trefflich habe Texte verfasst, die das zu Sehende behutsam und neutral erklären.

Stockach Begeisterung über Chagall-Ausstellung: Was die Besucher sagen und wie die Vernissage war Das könnte Sie auch interessieren

Die Museumsmitarbeiterin hat bereits bei zurückliegenden Ausstellungen Angebote für Kinder geschaffen, aber noch nichts so Umfassendes wie für die Chagall-Ausstellung. Es gab vor zwei Jahren eine Museums-Rallye, die sehr gut angekommen sei. Deshalb ist eine Rallye auch Bestandteil der Chagall-Schau. Für die Antworten auf die Fragen müssen die Kinder zum Beispiel an einer der Mitmachstationen einen Geheimcode entschlüsseln und an einer anderen herausfinden, welche neue Farbe entsteht, wenn man zwei Farben mischt.

Mit der richtigen Einstellung dieser Scheibe können Kinder einen Geheimcode entschlüsseln. Alles dazu steht bei dem Männchen links daneben. | Bild: Löffler, Ramona

Auch eine Station mit einem Klötzepuzzle ist in die Rallye eingebunden. Auf Holzklötzchen sind Teile von sechs Werken aufgedruckt, die durch anderes Hinlegen geändert und entdeckt werden können. Sybille Trefflich hat dieses Puzzle extra anfertigen lassen. Und es wird rege genutzt: Johannes Waldschütz sieht immer wieder ein anderen Motiv liegen. Er erzählt auch, dass er ein Kind gesehen habe, das so lange probiert habe, bis alle Motive gelöst gewesen seien.

Viele Kinder waren bereits mit ihren Familien in der Ausstellung. Sie nutzten dabei auch rege die Kinderecke, erzählen Sybille Trefflich und Johannes Waldschütz. Dort gibt es zur Ausstellung passende Mal- und Bastelmöglichkeiten. Die verschiedenen Angebote decken alle Bedürfnisse ab, fasst Sybille Trefflich zusammen.

Und bald starten die Führungen für Kinder und Jugendliche: „Die erste Schulklasse kommt nach den Ferien“, ergänzt sie. Bei der ersten Ausstellung mit Werken aus der Sammlung Heinrich Wagner vor zwei Jahren seien 30 Schulklassen da gewesen. Sie hofft, dass es wieder so viele werden. Die Führungen würden auf jede Altersgruppe abgestimmt.

Stockach So war die Chagall-Vernissage: Einblicke in die bisher größte und bedeutendste Kunstausstellung in Stockach Das könnte Sie auch interessieren