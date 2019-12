von Anita Endres

Wie wichtig es ist, auf ein gepflegtes Äußeres zu achten, zeigten kürzlich die 166 Rassekaninchen bei der Lokalschau in der Lichtberghalle in Winterspüren des Kleintierzuchtvereins C185 Stockach: Ein glänzendes Fell, eine klare Farbzeichnung sowie saubere Ohren und gepflegte Krallen waren dort entscheidend für die Bewertung durch die Punktrichter. Auch Gewicht und Körperform spielen für die maximale Punktzahl eine Rolle.

Volle Punkte für Holzkerzenständer

Zusätzlich wurden auch die besten Bastelarbeiten der Jugendzüchter beurteilt. Fabian Benkler (16) bekam die volle Punktzahl für seinen selbst gemachten Holzkerzenständer, und Benedikt Hahn (10) überzeugte durch eine mit einem Hasen bemalte Holzscheibe und eine mit Fell überzogene Hasenfigur aus Holz.

Nicht nur die Kaninchen mussten sich den strengen Kriterien der Richter stellen, sondern auch deren Züchter durften zeigen, was sie handwerklich drauf hatten. Der zehnjährige Benedikt Hahn überzeugte die Jury mit seinen Kunstwerken. | Bild: Anita Endres

Beurteilt wurden die angemeldeten Kaninchen durch die drei Wertungsrichter bereits am Freitag vor der öffentlichen Ausstellung. „Die Großrasse ‚Deutscher Widder‘ hat im Vergleich zu den kleineren Tieren der Rasse ‚Kleinschecken‘ ganz unterschiedliche Bewertungskriterien“, erklärte Kreisjugendleiter und Vorstandsmitglied Patrick Schmidt. Er ist unter anderem für die Tätowierung der Hasenohren zuständig.

Ein Herz für die Jugendarbeit

Auch die Kaninchen von Lara (8) und Elias (11) Sauter aus Winterspüren waren in den luftigen Gehegen im hinteren Teil der Lichtberghalle zu bewundern. „Mein Lieblingskaninchen heißt Bertinchen und ist ein ‚Deutscher Widder‘, ihr Fell ist ganz weich und schön.“ schwärmte Lara von ihrem eigenen Kaninchen. Um die rund 40 Pelzträger zuhause kümmert sich die ganze Familie Sauter. Auch Maximilian Martin (11) ist bereits stolzer Besitzer von sechs eigenen Kaninchen der Rasse „Zwergwidder“, durch seine Mama Ramona fand er Gefallen an den sanften Tieren.

Artur Binder, zweiter Vorstand und seit rund zehn Jahren Zuchtwart im Verein, steht den jungen Neuzüchtern mit Rat und Tat zur Seite. Er ist eine wichtige Stütze für den Verein und dessen Züchter, wenn es um Fragen rund um die tiergerechte Haltung und Zuchterfolge geht. Sein umfangreiches Wissen basiert auf eigener jahrelanger Zucht von Rassekaninchen und der Teilnahme an weiterbildenden Schulungen. Zudem liegt ihm auch die Jugendarbeit sehr am Herzen, denn „ohne die jungen und sehr interessierten Mitglieder hat unser Verein keine Zukunft“, so Binder.

Bastelarbeiten aus Haut und Fell

Eine weitere wichtige Stütze für den Verein ist die Frauengruppe um Sieglinde Keller, die erst kürzlich für 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt wurde. Wöchentlich treffen sich die Frauen, um aus Kaninchenfellen Kissenhüllen, Decken und verschiedene Felltiere herzustellen.

Die Frauengruppe – Carmen Binder (von links), Sieglinde Keller, Evelyn Benkler und vorne Eva Hahn – näht, bastelt und fertigt Dinge aus Kaninchenfell. Während der Ausstellung kümmern sich die Frauen um das leibliche Wohl der Besucher. | Bild: Anita Endres

„Die von uns benötigten Felle lassen wir im Schwarzwald gerben und verarbeiten diese dann,“ sagt Sieglinde Keller. Die selbst gemachten flauschigen Unikate konnten die Besucher während der Ausstellung kaufen. Und nicht zuletzt sorgten die fleißigen Frauen auch für das leibliche Wohl an beiden Ausstellungstagen. Eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen war ebenfalls eine willkommene Unterhaltung für die großen und kleinen Gäste.