Stockach Mit dem Neujahrskonzert beginnt 2018 beschwingt und fröhlich

Die Junge Philharmonie der Ukraine eröffnet in Stockach mit einem heiteren Neujahrskonzert ihre Deutschlandtournee. Dabei verzaubert die Sopranistin Anna Nosova ihre Zuhörer.

Beschwingt und fröhlich ging es mit dem großen Neujahrskonzert der Jungen Philharmonie der Ukraine aus der ehemaligen habsburgischen Kulturmetropole Lemberg ins Jahr 2018. Das sinfonische Orchester, das seit nunmehr fünf Jahren im Rahmen der Stockacher Meisterkonzert-Reihe in der Jahnhalle seine einwöchige Deutschlandtournee startet, begeisterte wieder über 500 Musikbegeisterte aus der Region.

Von ihrem Dirigenten Volodymyr Syvokhip geschmeidig geführt, widmeten sich die jungen Streicher, Holz- und Blechbläser nebst Perkussionisten ihrer Noten-Literatur spritzig und beschwingt. Auf dem Programm standen Walzer und Polkas aus der Strauß-Dynastie, garniert mit leichter Klassik und berühmten Arien aus großen Opern. Als Solistin erfreute wieder die ukrainische Sopranistin Anna Nosova. „Sie hat so eine wunderschöne Nachtigallenstimme – wie ein Vögelchen, und wie die Montserrat Caballé“, begeisterte sich die Stockacher Chorsängerin Susanne Grundler. Zusammen mit weiteren Choristen vom Eintracht-Chor war sie für die Bewirtung und Garderobe der Konzertbesucher im Einsatz.

Spritzig und äußerst beschwingt gestaltet war bereits der konzertante Einstieg mit der Ouvertüre zur Operette „Die schöne Galanthée“ von Franz von Suppé. Das 1865 in Wien uraufgeführte Werk spielt im Zypern des Altertums und wandelt den alten Sagenstoff ins Menschlich-Heitere. Da prickelten die Töne erfrischend wie gut gekühlter Champagner und zauberten verheißungsvolle Glückseligkeit ins fast noch unberührte Jahr 2018. Gelegenheit, ihren koloraturreichen, frischen Sopran tremolierend zu verströmen, gab es für die ukrainische Star-Sopranistin mehrfach.

In der Arie der vor Ironie und Spott funkelnden Mozart-Oper „Cosi fan Tutte“ gab sie als kecke Zofe Despina ihren Herrinnen eine Gebrauchsanweisung zum Umgang mit Männern. Bei Verdis „Maskenball“ perlten ihre heiteren Koloraturen.

Gleich zwei schillernde Figuren beseelte sie mit Arien aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß: im Czardas der Rosalinde strömte ihr koloraturreicher Sopran in großer farbiger Bandbreite, und nach der kernigen Polka „Donner und Blitz“ kam ihr ganzes großes bezaubernd komödiantisches Talent mit der Arie der Adele zum Einsatz. Vor enthusiastischen Beifallsstürmen schraubte sie ihre Stimme voller Lebenslust glasklar bis hoch zum gefühlt zweigestrichenen c.

„Auf in den Kampf, Torero“ forderte das junge Orchester mit Bizets „Les Toreadors“ aus der Carmen-Suite. Bei Offenbachs Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ sausten die Töne nach herzerwärmender Kantabilität orchestral in fliegendem Galopp daher. Dass der in glücklich beseeltem, wiegendem Dreiviertel-Takt gespielte Walzer „Rosen aus dem Süden“ des Walzerkönigs Johann Strauß (Sohn) auf dessen Operette „Das Spitzentuch der Königin“ basiert, war von Georg Mais zu erfahren, der als Leiter der veranstaltenden Südwestdeutschen Mozartgesellschaft mit heiter servierten werkdienlichen Erläuterungen durchs Programm führte. Vom Taktklatschen der Konzertbesucher begleitet war der abschließende Radetzki-Marsch. Dem von der Jungen Philharmonie unisono gerufenen „ein gutes neues Jahr“ folgte vor großem Beifall eine Kette von Zugaben.

Die Interpreten

Die 2002 gegründete Junge Philharmonie der Ukraine kommt aus der ehemaligen habsburgischen Kulturmetropole Lemberg, heute Lviv. Laut Veranstalter gilt sie als bedeutender Kulturträger ihres Landes. Ihr Dirigent Volodymir Syvokship ist auch Direktor der ukrainischen Staatsphilharmonie Lemberg. Die Solo-Sopranistin Anna Nosova ist Mitglied der Staatsoper Lemberg. (gri)