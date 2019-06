Fünf Jahre waren sie in Stockach zuhause: Armin Vogelsang, 40, und seine Frau Tanja, 43. Zuvor hatten sie gemeinsam eine erste Auszeit genommen. 2013 bis Anfang 2014 waren sie entlang der Panamericana durch Nord- und Südamerika gereist. „Danach dachten wir, wenn man das einmal gemacht hat, ist das Gefühl, unbedingt die Welt sehen zu wollen, für immer weg. Aber das Gegenteil war der Fall: Das Virus hat uns erst richtig angesteckt. Wir wollen wieder länger auf Reisen und frei sein“, erzählen sie.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt

In Kürze soll es wieder los gehen. „Wir sind gesund, unsere Eltern auch. Wir wollen im Alter für die Eltern da sein, deshalb ist für uns jetzt der richtige Zeitpunkt.“ In den vergangenen Jahren haben sie kräftig gespart, um sich die ersehnte Reise leisten zu können. Seit anderthalb Jahren laufen die intensiven Vorbereitungen. Nun sind die Möbel bei den Eltern untergestellt und die Arbeitsverträge gekündigt. Die Arbeitgeber wurden rechtzeitig informiert, so dass Zeit für die Suche von Nachfolgern blieb. „Wir sind beide im Guten gegangen, unsere Jobs haben uns in den vergangenen Jahren ja auch immer viel Spaß gemacht“, sagt Armin Vogelsang, der Ingenieur ist und zuletzt als Leiter im Produktmanagement gearbeitet hat. Tanja Vogelsang war Leiterin Customer Service bei einer großen Firma in Konstanz. Sie habe im letzten Herbst der Geschäftsleitung gesagt, was sie planten. Beide haben eine Langzeit-Auslandsreise-Krankenversicherung abgeschlossen und verschiedene private Vorsorgeversicherungen für die Dauer der Reise stillgelegt.

Tanja und Armin Vogelsang in ihrem Expeditionsfahrzeug. Auf engem Raum haben sie alles Notwendige untergebracht. Bild: Claudia Ladwig

Parallel lief die Recherchearbeit: Wo braucht man welches Visum und wo bekommt man es? An der Grenze, in der jeweiligen Botschaft des Reiselandes? Wie bekommt man das Auto von Europa nach Afrika? Das Wort „Auto“ wird ihrem Fahrzeug fast nicht gerecht. Der Ehemann berichtet: „Wir haben unser Expeditionsfahrzeug selbst ausgebaut. Es ist 15 Jahre alt, aber ein bisschen älter ist gar nicht schlecht. Dadurch ist es wartungsfreundlich und hat wenig Elektronik an Bord.“ Besonders geräumig ist es allerdings nicht. Und so muss genau überlegt werden, was mitgenommen wird. Tanja Vogelsangs gesamte Kleidung passt in einen Wäschekorb – eigentlich ein total befreiendes Gefühl, findet sie. Ihr Mann bekommt für seine Sachen ebenso viel Platz unter den Sitzen des Fahrzeugs. Im Innenraum gibt es noch eine Handwaschtrommel, einen 70 Liter Wassertank, einen kleinen Backofen, einen zweiflammigen Spirituskocher und ein Behelfs-WC. Eine Solaranlage auf dem Dach liefert Strom für den Kühlschrank und die Standheizung, eine Außendusche sorgt für etwas Komfort, wenn kein Campingplatz in der Nähe ist. Zum Schlafen wird das Bett über dem Sitzbereich ausgeklappt.

Länder und Leute kennenlernen

Trinkwasser nehmen sie im Kanister mit, auf der Reise werden sie vor Ort Wasser in Flaschen kaufen. Auch Lebensmittel werden sie regional beziehen. Abends wollen sie oft zum Essen gehen. „Das ist eine tolle Möglichkeit, das Land kennenzulernen. Man genießt das Essen, lässt die Menschen vor Ort teilhaben, kommt mit ihnen in Kontakt“, verdeutlicht Armin Vogelsang. Sie hätten relativ viele Medikamente, darunter ein Notfallset und Antibiotika, dabei, sagen sie. „Wir haben viel Zeit aufgewendet und zahlreiche Impfungen absolviert.“

Auszeit Sabbatical: So schaffen Sie den Ausstieg aus dem stressigen Arbeitsalltag Das könnte Sie auch interessieren

Beide wissen von ihrer ersten Langzeitreise, dass das enge Zusammenleben auch eine Herausforderung darstellen kann. Sie sind überzeugt: „Diese Erfahrung schweißt uns zusammen. Man muss sich nach einem Streit auch immer wieder versöhnen, denn man braucht sich.“ Beide haben feste Aufgaben: Er ist Fahrer, Mechaniker, zuständig für Elektronik und IT, sie macht die Reiseplanung, besorgt Visainfos, Unterkünfte und füllt die Website mit Fotos und Texten. Denn von ihrer langen Tour wird es wieder einen Reiseblog geben. Unter Blog: www.travelsouthbound.de können Familie, Freunde und Interessierte verfolgen, wie es ihnen ergeht. Von ihrer ersten Reise hatten sie auch in einigen Vorträgen berichtet und dabei gemerkt, wie schön es ist, damit vielen Menschen eine Freude zu machen.

Anfang Juli geht es los

Anfang Juli geht es also endlich los. Entlang des Balkans wollen sie bis Griechenland fahren und auch einen Abstecher in die Türkei machen. In Kroatien und Albanien werden sie auch einige Zeit bleiben. Von Piräus soll es dann nach Port Sudan gehen und schließlich durch das östliche Afrika bis nach Kapstadt. Tanja Vogelsang erklärt: „Afrika ist einerseits unheimlich anstrengend, auch teuer. Aber Naturschutzgebiete, Wälder und Tiere gehen weiter zurück. Wir wollen das jetzt machen, wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht.“ Wenn Zeit und Geld reichen, reisen sie vom Süden Afrikas vielleicht nochmals nach Südamerika.