Der Rätselspaß zum Jahreswechsel mit fünf weiteren Lösungsbuchstaben weiter. Jede Frage bringt einen weiteren, der zum gesuchten Satz führt. Wer weiß, was im vergangenen Jahr im Raum Stockach die wichtigen Themen und Ereignisse im Jahr 2019 waren, kommt schnell ans Ziel und findet die richtige Antwort auf die Fragen. Nur eine ist jeweils richtig – alle anderen sind reine Fantasieprodukte und natürlich nicht ernst gemeint.

Alle erhalten übrigens alle dieselben Chancen. Auch wenn jemand vielleicht schon mit diesen 15 von 26 Buchstaben die Lösung errät: Die Telefonnummer zur Teilnahme an der Verlosung gibt es erst mit dem letzten Rätselteil.

Stockach Mit Rätselspaß ins neue Jahr (Teil 1): Wer weiß, was 2019 in Stockach und Umland geschah, kann Preise gewinnen Das könnte Sie auch interessieren

Stockach Mit Rätselspaß ins neue Jahr (Teil 2): Wer sich erinnert, kann Preise gewinnen Das könnte Sie auch interessieren

Ein Penny-Markt für Bodman

Anfang 2019 gab es eine gute Nachricht für die Bürger von Bodman: Es soll ein Nahversorgungsmarkt, ein Penny, entstehen. Im November änderte der Gemeinderat den entsprechenenden Bebauungsplan. Aber wo genau soll er stehen?

Auffangparkplatz: Dieser fällt mit dem Penny-Bau zwar weg, aber der Markt selbst wird Parkplätze haben und es steht im Raum, den Weilerkapellen-Parkplatz zu erweitern. (Lösungsbuchstabe A)

Dieser fällt mit dem Penny-Bau zwar weg, aber der Markt selbst wird Parkplätze haben und es steht im Raum, den Weilerkapellen-Parkplatz zu erweitern. (Lösungsbuchstabe A) Sportplatz: Aus Mangel an Grundstücken entstand die ungewöhnliche Idee, den Penny auf dem Sportplatz zu bauen und das Spielfeld dann neu – und sicher umzäunt -, auf dem Flachdach zu anzulegen. (Lösungsbuchstabe S)

Aus Mangel an Grundstücken entstand die ungewöhnliche Idee, den Penny auf dem Sportplatz zu bauen und das Spielfeld dann neu – und sicher umzäunt -, auf dem Flachdach zu anzulegen. (Lösungsbuchstabe S) Einkaufsschiff: Eine ganz innovative Entwicklung soll in Bodman getestest werden. Der Penny wird sich nicht an Land, sondern auf einem Schiff befinden, das sich zwar hauptsächlich in Bodman befindet, aber mittwochs in Ludwigshafen liegen soll. (Lösungsbuchstabe B)

Der Lösungsbuchstabe kommt in Feld Nummer 18.

Dieses Wegle mit Baumallee in Nenzingen gibt es nicht mehr. | Bild: Löffler, Ramona

Debatte um einen Weg

Eine kleine Baumallee erregte im vergangenen Jahr in Nenzingen die Gemüter. Viele wollten nicht, dass die markanten Thuja-Gewächse entfernt werden. Es gab sogar eine Sammlung mit mehreren hundert Unterschriften. Am Ende rückten aber Bagger und Kettensäge an. Wie heißt der Weg, um den es diesen Streit gab?

Mittelweg: Weil dieser Pfad mitten im Herzen von Nenzingen liegt, heißt er so. Außerdem liefen dort alle mitten durch die Bäume. (Lösungsbuchstabe M)

Weil dieser Pfad mitten im Herzen von Nenzingen liegt, heißt er so. Außerdem liefen dort alle mitten durch die Bäume. (Lösungsbuchstabe M) Hafnerwegle : Im Volksmund erhielt der Weg seinen Namen nach einer Familie, die dort wohnte. (Lösungsbuchstabe E)

Im Volksmund erhielt der Weg seinen Namen nach einer Familie, die dort wohnte. (Lösungsbuchstabe E) Bernhard-Volk-Wegle: Weil Fußgänger aus Richtung Braunenberger Straße den Weg zum Rathaus und Bürgermeister hier abkürzen können, entstand der Name. (Lösungsbuchstabe V)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld Nummer 3.

Eine mehrmonatige Ausstellung im Stockacher Stadtmuseum zog mehr Besucher an als jede andere zuvor. | Bild: Löffler, Ramona

Farbenfrohe Kunst

Eine große Ausstellung im Kulturzentrum Altes Forstamt stellte 2019 neue Besucherrekorde auf. Die Werke eines berühmten Künstlers faszinierten die Besucher. Wie heißt der Künstler, der dieser Ausstellung seinen Namen gab?

Gustav Rockholtz : Von ihm gibt es schöne Stadtansichten von Stockach. Diese zogen die Besuchermassen aus dem ganzen Landkreis an. (Lösungsbuchstabe G)

Von ihm gibt es schöne Stadtansichten von Stockach. Diese zogen die Besuchermassen aus dem ganzen Landkreis an. (Lösungsbuchstabe G) Andy Warhol: Es war ein großer Clou, dass Bilder von ihm in Stockach gezeigt werden konnten. Die Besucher gaben sich im Stadtmuseum die Klinke in die Hand. (Lösungsbuchstabe A)

Es war ein großer Clou, dass Bilder von ihm in Stockach gezeigt werden konnten. Die Besucher gaben sich im Stadtmuseum die Klinke in die Hand. (Lösungsbuchstabe A) Marc Chagall: Ihm galt eine Ausstellung mit Werken aus der Sammlung Heinrich Wagner sowie von Leihgaben eines Sammlers. (Lösungsbuchstabe N)

Der Buchstabe hinter der richtigen Lösung gehört in Feld Nummer 26.

2019 fand eine neue Veranstaltung auf Schloss Hohenfels statt.

Premiere auf dem Schloss

Der Verein Eos Erlebnispädagogik baut seit einiger Zeit die Gebäude auf dem Areal Schloss Hohenfels für die neue Nutzung als Tagungshotel und Landschulheim um. Im Sommer 2019 fand dort eine neue Veranstaltung statt. Wie lautete ihr Name?

Change-Festival: Dabei standen Themen, die bewegen, im Mittelpunkt. Es war der Auftakt einer Reihe. Der erste Teil drehte sich um „Natur bewahren“. (Lösungsbuchstabe A)

Dabei standen Themen, die bewegen, im Mittelpunkt. Es war der Auftakt einer Reihe. Der erste Teil drehte sich um „Natur bewahren“. (Lösungsbuchstabe A) Rock am Schloss: Bekannte Bands und Newcomer spielten an zwei Abenden auf dem Schloss-Areal. (Lösungsbuchstabe R)

Bekannte Bands und Newcomer spielten an zwei Abenden auf dem Schloss-Areal. (Lösungsbuchstabe R) Poesie-Party im Schlosshof: Berühmte Autoren und Dichter tauschten sich ein Wochenende lang mit allen aus, die ebenfalls schreiben und dichten wollen. (Lösungsbuchstabe P)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld Nummer 8.

Bewerbung unerwünscht

Vier sagten Ja, zwei sagten Nein. Damit fiel die Idee flach, dass sich die Verwaltungsgemeinschaft Stockach um die Ausrichtung einer landesweiten Veranstaltung zwischen 2023 und 2026 bewirbt. Um was handelt es sich?

Landesgartenschau: Ein paar Jahre nach Überlingen hätte diese Großveranstaltung auch im Osterholz stattfinden sollen. Dort wären riesige neue Gärten angelegt worden und auf dem Eisweiher sollten nach dem Überlinger Vorbild schwimmende Gärten sein. (Lösungsbuchstabe G)

Ein paar Jahre nach Überlingen hätte diese Großveranstaltung auch im Osterholz stattfinden sollen. Dort wären riesige neue Gärten angelegt worden und auf dem Eisweiher sollten nach dem Überlinger Vorbild schwimmende Gärten sein. (Lösungsbuchstabe G) Landeskonzertfestival: Diese neue Musikveranstaltung sollte rund 111 Freiluftkonzerte in der Sommersaison beinhalten. Dafür hätten in jedem Ort auf einem Festplatz Bühnen aufgestellt werden sollen. (Lösungsbuchstabe F)

Diese neue Musikveranstaltung sollte rund 111 Freiluftkonzerte in der Sommersaison beinhalten. Dafür hätten in jedem Ort auf einem Festplatz Bühnen aufgestellt werden sollen. (Lösungsbuchstabe F) Heimattage: Diese werden seit 1978 jährlich von einer anderen Stadt oder Gemeinde ausgerichtet. Sie sollen helfen, das Wir-Gefühl der Menschen in Baden-Württemberg zu stärken. (Lösungsbuchstabe E)

Der korrekte Lösungsbuchstabe gehört in Feld Nummer 25.

Und so geht‘s weiter: Die nächsten Buchstaben für die Lösung gibt es in einem Rätselteil in den nächsten Tagen.