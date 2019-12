Viel ist in und um Stockach in diesem Jahr wieder passiert – und zum Übergang nach 2020 ist es Zeit zu sehen, wie gut man über die lokalen Nachrichten noch Bescheid weiß. Wer in allen Folgen des Jahresrückblicksrätsels die richtigen Lösungsbuchstaben findet, hat die Chance, attraktive Preise zu gewinnen (siehe Kasten). Wer sich nicht mehr erinnert, kann Antworten auf www.suedkurier.de recherchieren. Auf geht es in Runde zwei:

Es geht um Wein

Zum Beginn ein Blick auf eine überregional bekannte Stockacher Institution: das Narrengericht. Beklagte 2019 war Annegret Kramp-Karrenbauer, damals neue Bundesvorsitzende der CDU, inzwischen zusätzlich Verteidigungsministerin. So weit, so gut. Doch wer hat ihren Strafwein überbracht?

Natürlich AKK selbst: Schließlich ist es schon seit Jahrzehnten guter Brauch, dass die verurteilten Beklagten ihre Weinschulden persönlich begleichen. (Lösungsbuchstabe A)

AKKs Ehemann Helmut Karrenbauer: Zwei Tage vor dem Termin für die Strafweinübergabe war AKK Verteidigungsministerin geworden – ihr Ehemann hat sie am Bodensee vertreten. (Lösungsbuchstabe K)

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: So toll ist es am Bodensee auch wieder nicht, hat sich AKK wohl gedacht, und den Generalsekretär mit dem Weinpaket losgeschickt. (Lösungsbuchstabe I)

Der Lösungsbuchstabe, der bei der richtigen Antwort steht, gehört in das Feld mit der Nummer 21.

Wer weiß Bescheid? Mit unserem Rätsel zum Jahresende können Leser ihr Wissen testen. | Bild: Stach, Maxi

Bauen für die Gesundheit

In Sachen Gesundheitsversorgung gibt es nicht nur ein Bauvorhaben des Krankenhauses. Auf dem freien Grundstück daneben ist ein Ärztehaus geplant. Bauarbeiter sind kräftig am Werk, Spatenstich für das geplante Ärztehaus war allerdings noch nicht. Was errichten sie?

Ein Laborzentrum für das Krankenhaus: Durch eine Zunahme an Infektionskrankheiten sind mehr Laborkapazitäten nötig. (Lösungsbuchstabe K)

Blöcke mit Wohnungen: Bei den drei Gebäuden, in denen jeweils sechs Wohnungen entstehen, geht es rasch voran. Sie gehören zu einem Plan, das gesamte frühere Grundstück der Stadtgärtnerei zu entwickeln. (Lösungsbuchstabe M)

Ein neues Quartier für das Rote Kreuz: Der Ortsverein Stockach-Nenzingen-Mühlingen des DRK ist zwar erst zum Januar in neue Räume in der Alemannenstraße umgezogen. Doch die Helfer wollen zurück neben das Krankenhaus und bauen deshalb neu. (Lösungsbuchstabe Z)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld Nummer 23.

Großer Streit um kleine Tiere

Seit einiger Zeit sorgt eine Initiative für Aufsehen, die mehr Artenschutz erreichen möchte. Landwirte befürchten, dass sie aufgrund der vorgeschlagenen Maßnahmen von ihrer Arbeit gar nicht mehr leben können, und fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Welches Tier haben die Initiatoren für ihre Kampagne ausgesucht?

Die Biene: Das sprichwörtlich fleißige Insekt erbringt für die Volkswirtschaft eine Leistung, deren Wert auf mehrere Milliarden Euro geschätzt wird – durch Bestäubung von Pflanzen. (Lösungsbuchstabe N)

Die Stechmücke: Diese Tiere werden meist als Plagegeister wahrgenommen – ein Grund, auf ihre Wichtigkeit in der Nahrungskette hinzuweisen. (Lösungsbuchstabe L)

Die Nacktschnecke: Die Initiatoren der Artenschutz-Kampagne wollten damit ein Tier in den Mittelpunkt rücken, dessen Rolle im Ökosystem meist nicht ausreichend gewürdigt wird. (Lösungsbuchstabe E)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld Nummer 20.

Unter südlicher Sonne

Nachrichten gab es 2019 auch aus der Glitzerwelt des Showbusiness. Ein junger Mann aus Stockach hat bei einer TV-Sendung mitgemacht, bei der es unter südlicher Sonne um die große Liebe geht – oder wenigstens um ein Techtelmechtel. Wie hieß die Sendung?

Love Paradise: Ein Fernsehsender hat die jungen Frauen und Männer ins Liebesparadies, so die deutsche Übersetzung des Titels, geschickt. (Lösungsbuchstabe M)

Paradise Island: Die Kuppelshow fand auf der Paradiesinsel statt. (Lösungsbuchstabe L)

Love Island: Die Kandidatinnen und Kandidaten trafen sich auf der Liebesinsel. (Lösungsbuchstabe F)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört ins Feld mit der Nummer 4.

Zum Schluss geht es um Musik

Die Stadtmusik ist ein Renommierverein in Stockach. Und auch 2019 hatte sie ein besonderes Konzert im Kalender stehen. Worum ging es?

Ein Auftritt vor den Vereinten Nationen in New York: Im Sinne der Völkerverständigung haben die UN im Jahr 2019 Musikgruppen aus der ganzen Welt in ihr Hauptquartier eingeladen – und die Stadtmusik war dabei. (Lösungsbuchstabe U)

Komponist Johan de Meij hat seine eigenen Werke mit der Stadtmusik aufgeführt: Der Niederländer, der inzwischen bei New York lebt, hat die Stadtmusik bei ihrem Auftritt in der Carnegie Hall gehört. Nun reiste er über den Atlantik, um mit dem Orchester aufzutreten. (Lösungsbuchstabe S)

Das Orchester spielte bei der Wachwechsel-Zeremonie am Buckingham Palast in London: Die Musik zu diesem Anlass, dem täglich eine große Menschenmenge beiwohnt, kommt sonst von Militärkapellen – außer an einem Tag im Jahr, für den 2019 die Stadtmusik zum Spielen eingeladen wurde. (Lösungsbuchstabe O)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in das Feld mit der Nummer 12.

So geht‘s weiter: Nach diesem und dem ersten Teil des Rätsels stehen nun zehn von 26 Lösungsbuchstaben fest. Der dritte Teil folgt in den kommenden Tagen.