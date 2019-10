von Cornelia Giebler

Von der Waterkant übers Meer nach Mexiko und von den Alpen zum Baikalsee wurden die Zuhörer mitgenommen beim Jahreskonzert des Vereins „MGV Nellenburg Gemischter Chor Hindelwangen“. In der vollbesetzten Nellenburghalle ertönten Seemannslieder, russische Weisen, Alphornklänge und Folklore aus verschiedenen Ländern. Und der Gospelchor Hindelwangen dankte Gott für die Schönheit dieser Welt.

Die gelungene, facettenreiche Programmgestaltung und die Freude und Leichtigkeit der Musizierenden wurden von den Besuchern enthusiastisch beklatscht. Nur zu gerne ließen sie sich von deren Begeisterung anstecken, sangen mit von der „Blauen Nacht im Hafen“ und schunkelten auf den Wellen der Nordsee.

Bewegt und voller Gefühl

„Über Länder und Meere“ werde man sie musikalisch entführen, versprach die Vereinsvorsitzende Regina Ellenrieder den Besuchern, die voller Spannung dem Konzertbeginn entgegensahen. „Es klingt ein Lied“ sang folgerichtig der 29-köpfige Gemischte Chor unter Leitung seines Dirigenten Eberhard Graf, den Konzertbeginn feierlich mit Trompetensolo unterstreichend. Wer kennt die sehnsuchtsvolle Melodie von „El Condor pasa“ nicht, dem peruanischen Lied über den vorbeiziehenden Kondor, der ein Symbol der Freiheit ist.

Auch das mexikanische „Adios mi chaparrita“ klang voller Sehnsucht, ebenso das berühmte „Island in the sun“ von Harry Belafonte. Mit „Amapolita“ übergab der Gemischte Chor an den Gospelchor, der vier Lieder aus seinem neuen Programm zum Besten gab. Wie immer gestaltete der 16-köpfige Chor die Gospels mit ausgefeilter Dynamik und gut beherrschten Tempi- und Tonartwechseln.

Shantychor probt seit dem Frühjahr

Bewegt zeigten sich im Anschluss auch die 14 Sänger des „Hindelwanger Shantychores“, eines Projektchors, der im Frühjahr mit dem Proben für dieses Konzert begonnen hatte. „Ahoi, ahoi“ begrüßten sie unter großem Jubel die Zuhörer.

Unter Begleitung von Akkordeon und zwei Gitarren erfüllte der Chor alle Erwartungen – nein! – er übertraf sie. Alle wurden mitgerissen von dem Vortrag der „Blauen Jungs“ und zur „kleinen einstudierten Choreografie“ auf der Bühne schunkelten die Besucher mit. Bei „In Hamburg sagt man Tschüss“ erklang ein gewaltiger 100-köpfiger Hallenchor.

Alphörner und russische Folklore

Gespannt erwartete man nach der Pause die Alphornbuben Beuren. Das Quintett von der Aach führte sich mit einem Alphornstück ein. Mit dem „Telefon der Berge“, wie Leiter Ralf Futterknecht scherzend das Alphorn bezeichnete, könne man jedoch auch andere Stücke spielen. Es erklangen ein Bolero, ein „Hirten-Swing“ und der „Staufener Alphornwalzer“. So viel Begeisterung zeigte das Publikum, dass die Buben versprachen, am Ende nochmals zu den Alphörnern zu greifen.

Mit einer Sammlung russischer Folklore hat der Nellenburgchor einen besonderen Liedschatz in seinem Fundus. 1976 zum ersten Mal aufgeführt und damals von Dirigent Wolfgang Schmidt einstudiert, hatte Graf vier Lieder für dieses Konzert geprobt. Die Sehnsucht in den Melodien, die Mehrstimmigkeit der Lieder und die Tempoänderungen machten den Vortrag zu einem besonderen Genuss. Alle Sängerinnen und Sänger des MGV Nellenburg gestalteten mit „Wenn sie tanzt“ und „Nur noch kurz die Welt retten“ einen musikalisch überzeugend gestalteten Konzertabschluss.

