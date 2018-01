Stockach Mit Handy und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Weil ein 27-Jähriger gleich zwei Verkehrsdelikte beging, erwartet ihn nun eine doppelte Anzeige.

Die Polizei hat einen 27 Jahre alten Autofahrer angehalten, der ohne Führerschein unterwegs war. Die Streife war laut einer Pressemitteilung der Polizei auf den Mann aufmerksam geworden, da dieser am Steuer sein Handy benutzte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Heinrich-Fahr-Straße, wo der Mann mit seinem Kleinlaster unterwegs war. Eine anschließende Kontrolle ergab laut Polizeipräsidium Konstanz, dass der Fahrer bereits vor längerer Zeit den Führerschein hat abgeben müssen. Neben einer Anzeige wegen der Nutzung des Handys am Steuer droht dem Mann eine weitere wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.