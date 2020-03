Mit Beethoven gegen den Corona-Frust: Für heute Abend, Sonntag, 22. März, um 18 Uhr sind Musiker und Sänger in Deutschland zu einem Balkon- und Fensterkonzert aufgerufen. Nachdem das öffentliche Leben durch das Corona-Virus praktisch zum Erliegen gekommen ist, soll es dann eine besondere Art von gemeinsamem Konzert geben. Erklingen sollen von Balkonen und aus Fenstern Ludwig van Beethovens berühmtes „Freude schöner Götterfunken“ – Noten kursieren schon seit Tagen im Netz.

Ihr kommt aus dem Raum Stockach und nehmt heute Abend an der Aktion teil? Wer dabei ist, der kann ein Video davon machen und es an die SÜDKURIER-Redaktion in Stockach schicken. Wir veröffentlichen die besten Einsendungen auf unserer Internetseite (wenn die Pixelzahl ausreicht und der Ton gut zu hören ist). Einfach per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de schicken – gerne auch per Transferdienst wie WeTransfer. Wir freuen uns!