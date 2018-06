Stockach Mit 89 Jahren greift sie zum Bleistift: Maria Magdalena Jung malt Gebäude der Region

Maria Magdalena Jung aus Stockach will nicht untätig zuhause sitzen und malt seit einigen Monaten Blumen, Landschaften und Gebäude. Das Malen sei eine Möglichkeit, sich nach einem bewegten Leben nicht zu langweilen.

Nur einmal Schach pro Woche zu spielen, das ist Maria Magdalena Jung zu wenig Beschäftigung. Deshalb greift die 89-Jährige seit Oktober 2017 regelmäßig zu Blei- oder Filzstift und malt Strich für Strich ein Fachwerkhaus, ein Stadttor oder auch mal Blumen. "Ich muss was tun", sagt sie. Vor 40 Jahren hat der Künstler Artur Grabherr ihr ein Buch mit 41 seiner Zeichnungen geschenkt, diese wählte sie nun als Vorlage. 27 davon hat sie bereits in ihrer eigenen Weise umgesetzt. "Ich bin ja keine Malerin", stellt sie klar, außerdem verpasst sie den Schwarz-Weiß-Zeichnungen teils noch Farbe. Für sie seien die Werke eine Leistung, sagt sie. Und das Malen sei eine Möglichkeit, sich nach einem bewegten Leben nicht zu langweilen.

Maria Jung erinnert sich genau, wann sie nach Stockach gezogen ist: 1966 war das, da arbeitete sie in einer Gaststätte in Bodman. Ursprünglich kommt die Seniorin aus Geisingen und nach 15 Jahren in Bräunlingen zog sie mit ihrem damaligen Mann an den Bodensee. Ein Jahr später übernahm sie eine Gaststätte in Stockach, was aber nicht gut gegangen sei. Im Sommer habe sie häufig als Bedienung gearbeitet, drei Sommer lang auch für den Sternekoch Alfons Schuhbeck in Waging am See. Im Winter habe sie auf Krämermärkten Schuhputzmittel verkauft und den Verdienst in die Renovierung ihres alten, schmalen Hauses gesteckt. In diesem Haus lebt sie noch heute und kümmert sich allein um den Haushalt.

An den unebenen Wänden hinter dem Esstisch hängen die neuesten Zeichnungen: Das örtliche Amtsgericht, Blumen, Steine im Flussbett. Inspiration findet Maria Jung auch in Büchern oder der Zeitung. "Die Bäume sind für mich wegen der Blätter am schwierigsten", sagt sie. Viele Bilder hat sie mehrmals gemalt, bis sie zufrieden war. Eine künstlerische Ausbildung hat die 89-Jährige nicht, früher habe sie nur Puppen gefertigt. Ihr erstes Motiv sei nun eine Sonnenblume gewesen, die sie auf ein Kissen malte. Dieses Bild müsse sie nun auffrischen – an Inspiration und Arbeit fehlt es ihr nicht.