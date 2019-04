von SK

231 Geschwindigkeitsverstöße lautet die Bilanz einer stationären Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei Sigmaringen. Diese wurde auf der Autobahn 98 auf Höhe des Parkplatzes Nellenburg in Fahrtrichtung Singen durchgeführt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, ereigneten sich die Verstöße am Dienstag zwischen 8.30 und 12 Uhr.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde wegen einer Kontrolle des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) auf 100 Kilometer pro Stunde für Autos und 60 Kilometer pro Stunde für Lastwagen reduziert. Hierbei wurden die 231 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Laut Polizei ziehen 22 dieser Verstöße ein Fahrverbot nach sich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug bei einem Wagen 182 Kilometer pro Stunde.

Zweite Kontrolle mit ähnlichem Ergebnis

Wie die Polizei in einer zweiten Pressemitteilung informiert, wurden weitere Geschwindigkeitsüberschreitungen am Dienstagabend gemessen. Die Verkehrspolizei Sigmaringen ahndete rund 55 Verstöße in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 18.45 Uhr auf der A 98 auf Höhe der Anschlussstelle Stockach-Ost. Der höchste gemessene Wert war abzüglich Toleranz 172 Kilometer pro Stunde, anstatt der erlaubten 120. Laut Polizei muss der Fahrer nun mit einem Bußgeld von rund 240 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.