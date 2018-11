von SK

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, wollte die 74-jährige Opel-Fahrerin von der Hinterdorfstraße geradeaus in die Hauptstraße einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt einer 45-Jährigen, die auf der Hauptstraße in Richtung Aach fuhr. Die Autos der beiden Fahrerinnen stießen zusammen. Laut Polizeiangaben war der Opel der Unfallverursacherin nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 8500 Euro.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein