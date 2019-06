Bereits mehr als 1000 Besucher haben innerhalb von drei Wochen nach der Eröffnung am 1. Juni die Werke des Künstlers Marc Chagall im Stadtmuseum Stockach angeschaut. „Winfrid und Martina Gudelius aus Stockach staunten nicht schlecht, als ihnen Museumsleiter Johannes Waldschütz am Mittwochnachmittag als 999. und 1000. Besucher der Ausstellung ‚Marc Chagall – Poesie und Farbe‘ eine Flasche Sekt und einen Ausstellungskatalog überreichte“, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtmuseums.

Zum Vergleich: In der ersten Ausstellung mit Werken aus der Sammlung Heinrich Wagner im Jahr 2017, die damals am 23. Juni, begonnen hatte, kam der 1000. Besucher in der zweiten Juli-Hälfte. Die Chagall-Ausstellung erreichte diese Marke jetzt also etwa anderthalb Wochen früher.

„Wir wollten uns an einem heißen Tag im kühlen Museum erholen“, scherzte Winfrid Gudelius über die klimatisierten Museumsräume. Schon 2017 hatte sich das Ehepaar die Ausstellung „Joan Miró bis Otto Dix“ angesehen und habe sich deshalb auch Marc Chagall nicht entgehen lassen wollen, teilt das Museum weiter mit.

Johannes Waldschütz freut sich über den großen Zuspruch der Gäste, die aus der gesamten Bodenseeregion und zum Teil weit darüber hinaus ins Stadtmuseum kommen. Allein am vergangenen Sonntag seien zum Beispiel 140 Gäste da gewesen – die Sonntagsöffnung ist neu. Waldschütz freut sich auch über die begeisterten Rückmeldungen im Gästebuch. Dort schwärmen die Besucher von Chagalls Farben, dem neuen Audioguide, über den Besucher die Schau mit Kopfhörer erkunden können, und den Mitmachstationen für Kinder.

Die nächsten Führungen im Museum mit einem Glas Sekt oder Orangensaft finden am Donnerstag, 27. Juni, sowie im Rahmen des Schweizer Feiertags am Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, jeweils um 18 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 9 und 13 Uhr sowie 14 und 18 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr.