von Jonas Gögge, Joel Eisenhart, Ann-Katrin Lehn und Eva Bart

Ständige Erreichbarkeit, immer online, stets auf dem Laufenden sein: Das Handy ist zu einem Dauerbegleiter im Alltag geworden. Egal ob Online-Spiele zocken, Musik hören, Bücher lesen oder einfach nur chatten – das kleine Smartphone liegt stets griffbereit in der Hosen- oder Handtasche.

Nicht nur bei den Erwachsenen, die Handynutzer werden heutzutage immer jünger. Längst ist das Handy auf dem Schulhof oder im Schulgebäude angekommen. Die ständige Erreichbarkeit und der Drang, immer auf dem Laufenden zu sein, kann aber auch ganz schnell als Bumerang zurückschnellen, nämlich dann, wenn das Handy zur Sucht wird. Denn so wie Glücksspielautomaten oder Alkohol abhängig machen können, kann auch die Smartphone-Nutzung überhandnehmen.

Die Angst, ausgeschlossen zu sein, kann ein Faktor sein

Wer morgens über die Schulhöfe im Landkreis schlendert, wird es an allen Ecken und Enden bimmeln hören. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind deutschlandweit 270 000 junge Menschen von einer Handysucht betroffen. Doch wie wird man eigentlich handysüchtig? Laut Experten haben Handys eine ähnliche Auswirkung auf den Menschen wie Alkohol und Nikotin. Beide Stoffe führen bei Menschen zu einem Dopamin-Ausstoß. Das Glückshormon macht zufrieden und glücklich, etwa wenn zehn Textnachrichten an unterschiedliche Adressaten zehn schnelle Antworten nach sich ziehen.

„Die Dunkelziffer der Handysüchtigen ist groß“, sagt Anette Schlobinski-Duscher, Leiterin der Suchtberatung Konstanz. Von 100 Betroffenen gebe es in den Beratungsstellen vielleicht drei, die wegen zu hohem Handykonsum auffallen, obwohl die Schulen über die Last der Smartphonenutzung stöhnen. Als Gründe für die Sucht nennt Schlobinski-Duscher günstige Tarife, niedrige Gerätepreise und vor allem das Fomo-Prinzip. Fomo bedeutet Fear of Missing out. Zu deutsch: Die Angst etwas zu verpassen. „Ausgeschlossen sein aus der Gemeinschaft oder einfach nicht abschalten können, ist einer der Hauptgründe“, sagt Schlobinski-Duscher weiter.

Zeigt her Eure Handys: Praktisch alle Jugendlichen haben ein Smartphone. | Bild: Eva Bart

Beate Clot, Schulleiterin des Schulverbunds Nellenburg, hat eine deutliche Meinung zum Handy: „Eigentlich brauchen wir es nicht. Früher sind wir auch ganz gut ohne ausgekommen.“ Das Problem dabei sei: Wenn man ein Handy dann doch besitze, möchte man es schnell nicht mehr missen. „Ich brauche meinen Kalender sehr viel, wobei ich auch bewusst Zeiten habe, in denen ich mein Handy einfach leise stelle oder ganz ausmache“, ergänzt Beate Clot.

Schulverbund Nellenburg hat scharfe Regeln zum Umgang mit Handys

Beim Schulverbund Nellenburg gelten bezüglich des Smartphones scharfe Regeln: Das Handy muss ausgeschaltet und in der Tasche bleiben. Auch ein grundsätzliches Verbot habe man diskutiert, sagt Beate Clot – auch wegen der Strahlenbelastung: „Allerdings gibt es ja noch den Schulweg, darauf haben wir nun mal keinen Einfluss.“ Das Handy an sich sei nicht das Problem, sondern der Umgang damit. „Was ich meinen Kollegen aber immer sage, ist: Auf Ausflügen oder Klassenfahrten herrscht Handyverbot“, so Beate Clot weiter.

Das Problem mit den Handys ist auch bis zu den Eltern der Schüler der 9b durchgesickert. Die Mutter eines Drittklässlers, die anonym bleiben will, bestätigt im Gespräch: „Mein Sohn hat sein Handy mit sieben Jahren bekommen, damit er immer erreichbar ist.“ Ein noch größeres Problem stelle sich ihr jetzt, da ihr Sohn viel weniger für die Schule mache, als eigentlich nötig wäre. „Ich finde es sehr schrecklich, dass er das Handy mehr benutzt und mehr Interesse daran zeigt, anstatt an seinem Schulalltag. Ich hätte nichts dagegen, wenn er das Handy dafür benutzt, um schulische Sachen zu erfragen, aber nicht, um ständig und vor allem sinnlos damit zu spielen“, sagt sie.

Die Schüler der 9b des Schulverbundes Nellenburg wissen: Wer viel Zeit am Handy verbringt, hat weniger Zeit für die Schule. „Sie lernen nicht mehr auf Arbeiten, sind unkonzentriert und nervös. Natürlich leiden auch die Noten darunter“, sagt Schülerin Ariana Dikov. Ihr Tipp: Rausgehen. Ein Spaziergang mit der Familie anstatt ein Tag vor dem Fernseher. „Und vor allem müssen wir lernen, in Maßen mit diesen Medien umzugehen. Es spricht nichts gegen die digitalen Medien, aber das Lernen und generell die Schule ist um einiges wichtiger“, so Ariana Dikov weiter.