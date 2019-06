von Eva Bart

Mit oder ohne Handy, das ist hier die Frage: Wir Schüler könnten das Handy für Recherche oder sinnvolle Lernspiele verwenden und müssten dazu nicht immer in die Computerräume. Ein Smartphone würde auch uns helfen, da gewisse Apps oder Internetseiten auch zu Hause nutzbar wären. Natürlich muss man dabei den Schülern vertrauen können, dass sie wirklich nur das tun, was ihnen aufgetragen wurde. Man sollte das Smartphone also für bestimmte Fächer und Aufgaben benutzen dürfen. Es liegt aber an uns, dass wir das Vertrauen der Lehrer nicht ausnutzen.

Und genau das ist das Problem: Diese Gefahr ist vorhanden. Natürlich ist es interessanter, was gerade auf Instagram passiert, als die neuesten Vokabeln und Formeln zu lernen. Was genau wir Schüler auf unseren Handys machen, kann nur schwer kontrolliert werden. Selbst wenn die Lehrer uns eine konkrete Aufgabe vorgeben würden, könnte diese nicht vollständig erfüllt werden, weil etwas anderes, zumindest aus unserer Sicht, wichtiger ist.

Es ist gut, wenn die Schulen mit der modernen Zeit mitgehen, aber die Schulen sind da, um zu lernen. Am schlimmsten wäre es, wenn es überhaupt kein Handyverbot mehr geben würde. Jeder würde in den Pausen am Handy hängen, es gäbe keine Konversationen mehr, höchstens über das Smartphone. Die Lösung liegt in der Mitte: Handyverbot nur dort, wo gelernt wird. Aber eine gänzlich handyfreie Zone wird das Problem nicht lösen.